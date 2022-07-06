https://ria.ru/20220706/alikhanov-1800707162.html

Алиханов сообщил, что в Калининграде всегда рады соседям из Польши и Литвы

Алиханов сообщил, что в Калининграде всегда рады соседям из Польши и Литвы - РИА Новости, 06.07.2022

Алиханов сообщил, что в Калининграде всегда рады соседям из Польши и Литвы

В Калининграде всегда рады соседям из Польши и Литвы и относятся к ним с теплотой, даже если они приезжают только заправиться бензином, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T15:44

2022-07-06T15:44

2022-07-06T17:21

цены на нефть

мария захарова

маркус эдерер

польша

калининград

евросоюз

еврокомиссия

литва

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КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. В Калининграде всегда рады соседям из Польши и Литвы и относятся к ним с теплотой, даже если они приезжают только заправиться бензином, заявил РИА Новости губернатор Антон Алиханов."Пусть приезжают. Нам главное, чтобы им хватило бензина до нас доехать, так сказать, и была такая возможность", - добавил губернатор.В мае текущего года топливо для частных потребителей в Польше подорожало по сравнению с маем 2021 года на 35,4%, а по сравнению с апрелем 2022 года - на 5%. В настоящее время средняя цена за литр бензина Pb95 в Польше составляет около 8 злотых (около 1,86 доллара). В знак протеста против повышения цен на топливо польские водители блокировали работу автозаправочных станций.Такая же ситуация наблюдается и в Литве. Санкции в отношении России, в том числе уход западных нефтяных компаний и стремление отказаться от закупки российской нефти, не замедлили сказаться на ценах на бензин по всей Европе: стоимость топлива бьет рекорды.Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.Позже Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.Читайте полный текст интервью Антона Алиханова >>

https://ria.ru/20220706/kaliningrad-1800635096.html

https://ria.ru/20220706/evropa-1800628883.html

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цены на нефть, мария захарова, маркус эдерер, польша, калининград, евросоюз, еврокомиссия, литва, антон алиханов