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Алиханов сообщил, что в Калининграде всегда рады соседям из Польши и Литвы - РИА Новости, 06.07.2022
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Алиханов сообщил, что в Калининграде всегда рады соседям из Польши и Литвы
Алиханов сообщил, что в Калининграде всегда рады соседям из Польши и Литвы - РИА Новости, 06.07.2022
Алиханов сообщил, что в Калининграде всегда рады соседям из Польши и Литвы
В Калининграде всегда рады соседям из Польши и Литвы и относятся к ним с теплотой, даже если они приезжают только заправиться бензином, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:44
2022-07-06T17:21
цены на нефть
мария захарова
маркус эдерер
польша
калининград
евросоюз
еврокомиссия
литва
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КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. В Калининграде всегда рады соседям из Польши и Литвы и относятся к ним с теплотой, даже если они приезжают только заправиться бензином, заявил РИА Новости губернатор Антон Алиханов."Пусть приезжают. Нам главное, чтобы им хватило бензина до нас доехать, так сказать, и была такая возможность", - добавил губернатор.В мае текущего года топливо для частных потребителей в Польше подорожало по сравнению с маем 2021 года на 35,4%, а по сравнению с апрелем 2022 года - на 5%. В настоящее время средняя цена за литр бензина Pb95 в Польше составляет около 8 злотых (около 1,86 доллара). В знак протеста против повышения цен на топливо польские водители блокировали работу автозаправочных станций.Такая же ситуация наблюдается и в Литве. Санкции в отношении России, в том числе уход западных нефтяных компаний и стремление отказаться от закупки российской нефти, не замедлили сказаться на ценах на бензин по всей Европе: стоимость топлива бьет рекорды.Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.Позже Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.Читайте полный текст интервью Антона Алиханова &gt;&gt;
https://ria.ru/20220706/kaliningrad-1800635096.html
https://ria.ru/20220706/evropa-1800628883.html
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цены на нефть, мария захарова, маркус эдерер, польша, калининград, евросоюз, еврокомиссия, литва, антон алиханов
15:44 06.07.2022 (обновлено: 17:21 06.07.2022)
 
Алиханов сообщил, что в Калининграде всегда рады соседям из Польши и Литвы

Губернатор Алиханов: Калининград рад соседям, даже если они приезжают только за бензином

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. В Калининграде всегда рады соседям из Польши и Литвы и относятся к ним с теплотой, даже если они приезжают только заправиться бензином, заявил РИА Новости губернатор Антон Алиханов.
"Пусть приезжают. Мы всегда рады нашим соседям. Относимся к ним с теплотой. И рады не только тому, что они приезжают заправиться. Мы готовы с ними поговорить, посидеть, пообедать и порассуждать о судьбах Европы. Надеюсь, что у них в большинстве своем такое же отношение... Надеюсь, так будет и в будущем", - сказал Алиханов, отвечая на вопрос, значит ли отмена Россией всех ограничений на въезд для иностранцев то, что скоро поляки и литовцы приедут в Калининград за бензином.
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"Пусть приезжают. Нам главное, чтобы им хватило бензина до нас доехать, так сказать, и была такая возможность", - добавил губернатор.
В мае текущего года топливо для частных потребителей в Польше подорожало по сравнению с маем 2021 года на 35,4%, а по сравнению с апрелем 2022 года - на 5%. В настоящее время средняя цена за литр бензина Pb95 в Польше составляет около 8 злотых (около 1,86 доллара). В знак протеста против повышения цен на топливо польские водители блокировали работу автозаправочных станций.
Такая же ситуация наблюдается и в Литве. Санкции в отношении России, в том числе уход западных нефтяных компаний и стремление отказаться от закупки российской нефти, не замедлили сказаться на ценах на бензин по всей Европе: стоимость топлива бьет рекорды.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
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Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.
Позже Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.
Читайте полный текст интервью Антона Алиханова >>
 
Цены на нефтьМария ЗахароваМаркус ЭдерерПольшаКалининградЕвросоюзЕврокомиссияЛитваАнтон Алиханов
 
 
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