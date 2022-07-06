https://ria.ru/20220706/aeroflot-1800623431.html

"Аэрофлот" возобновляет рейсы на турецкие курорты Бодрум и Даламан

"Аэрофлот" возобновляет рейсы на турецкие курорты Бодрум и Даламан - РИА Новости, 06.07.2022

"Аэрофлот" возобновляет рейсы на турецкие курорты Бодрум и Даламан

"Аэрофлот" возобновляет рейсы на турецкие курорты Бодрум - с 15 июля и Даламан - с 17 июля, сообщает компания. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T11:29

2022-07-06T11:29

2022-07-06T11:55

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" возобновляет рейсы на турецкие курорты Бодрум - с 15 июля и Даламан - с 17 июля, сообщает компания."Аэрофлот" с 15 июля возобновляет рейсы в Бодрум, а с 17 июля - в Даламан", - говорится в релизе.Рейсы в Бодрум будут выполняться ежедневно на самолетах Airbus A320 по следующему расписанию (время местное): рейс SU2120 вылет из аэропорта Шереметьево в 10:10 и прилет в 16:00 в Бордум, а также рейс SU2121 вылет из Бодрума в 17:10 и возвращение в Шереметьево в 22:35.Рейсы в Даламан будут выполняться трижды в неделю - по понедельникам, четвергам и воскресеньям - также на самолетах Airbus A320. Уточняется, что рейс SU2122 будет отправляться из Шереметьево в 18:35 и прилетать в аэропорт Даламана в 00:20, а обратный рейс SU2123 будет вылетать в 01:30 и прилетать в Шереметьево в 07:00.

https://ria.ru/20220704/aeroflot-1800058781.html

бодрум

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Артем Смирнов

новости компаний - экономика, аэрофлот, бодрум, airbus a320, шереметьево (аэропорт), новости - туризм