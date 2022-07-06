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"Аэрофлот" возобновляет рейсы на турецкие курорты Бодрум и Даламан - РИА Новости, 06.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220706/aeroflot-1800623431.html
"Аэрофлот" возобновляет рейсы на турецкие курорты Бодрум и Даламан
"Аэрофлот" возобновляет рейсы на турецкие курорты Бодрум и Даламан - РИА Новости, 06.07.2022
"Аэрофлот" возобновляет рейсы на турецкие курорты Бодрум и Даламан
"Аэрофлот" возобновляет рейсы на турецкие курорты Бодрум - с 15 июля и Даламан - с 17 июля, сообщает компания. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:29
2022-07-06T11:55
новости компаний - экономика
аэрофлот
бодрум
airbus a320
шереметьево (аэропорт)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" возобновляет рейсы на турецкие курорты Бодрум - с 15 июля и Даламан - с 17 июля, сообщает компания."Аэрофлот" с 15 июля возобновляет рейсы в Бодрум, а с 17 июля - в Даламан", - говорится в релизе.Рейсы в Бодрум будут выполняться ежедневно на самолетах Airbus A320 по следующему расписанию (время местное): рейс SU2120 вылет из аэропорта Шереметьево в 10:10 и прилет в 16:00 в Бордум, а также рейс SU2121 вылет из Бодрума в 17:10 и возвращение в Шереметьево в 22:35.Рейсы в Даламан будут выполняться трижды в неделю - по понедельникам, четвергам и воскресеньям - также на самолетах Airbus A320. Уточняется, что рейс SU2122 будет отправляться из Шереметьево в 18:35 и прилетать в аэропорт Даламана в 00:20, а обратный рейс SU2123 будет вылетать в 01:30 и прилетать в Шереметьево в 07:00.
https://ria.ru/20220704/aeroflot-1800058781.html
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новости компаний - экономика, аэрофлот, бодрум, airbus a320, шереметьево (аэропорт), новости - туризм
11:29 06.07.2022 (обновлено: 11:55 06.07.2022)
 

"Аэрофлот" возобновляет рейсы на турецкие курорты Бодрум и Даламан

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" возобновляет рейсы на турецкие курорты Бодрум - с 15 июля и Даламан - с 17 июля, сообщает компания.
"Аэрофлот" с 15 июля возобновляет рейсы в Бодрум, а с 17 июля - в Даламан", - говорится в релизе.
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Рейсы в Бодрум будут выполняться ежедневно на самолетах Airbus A320 по следующему расписанию (время местное): рейс SU2120 вылет из аэропорта Шереметьево в 10:10 и прилет в 16:00 в Бордум, а также рейс SU2121 вылет из Бодрума в 17:10 и возвращение в Шереметьево в 22:35.
Рейсы в Даламан будут выполняться трижды в неделю - по понедельникам, четвергам и воскресеньям - также на самолетах Airbus A320. Уточняется, что рейс SU2122 будет отправляться из Шереметьево в 18:35 и прилетать в аэропорт Даламана в 00:20, а обратный рейс SU2123 будет вылетать в 01:30 и прилетать в Шереметьево в 07:00.
 
ТуризмНовости компаний - ЭкономикаАэрофлотБодрумAirbus A320Шереметьево (аэропорт)Новости - Туризм
 
 
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