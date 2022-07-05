https://ria.ru/20220705/zoloto-1800365605.html

Госдума отменила НДФЛ при продаже золота в слитках

Госдума отменила НДФЛ при продаже золота в слитках - РИА Новости, 05.07.2022

Госдума отменила НДФЛ при продаже золота в слитках

Госдума приняла закон, который освобождает от НДФЛ доходы граждан от продажи золота, а от НДС - операции банков по продаже физлицам бриллиантов. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T13:01

2022-07-05T13:01

2022-07-05T13:02

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон, который освобождает от НДФЛ доходы граждан от продажи золота, а от НДС - операции банков по продаже физлицам бриллиантов.Документ освобождает на 2022-2023 годы от НДФЛ доходы физических лиц от реализации золота в слитках в целях повышения привлекательности этого инструмента для сохранения сбережений.Также бессрочно операции, связанные с реализацией банками бриллиантов физлицам, освобождаются от НДС. Одновременно уточняется, что нулевая ставка данного налога будет действовать при реализации обработанных и необработанных алмазов их добытчиками Госфонду и региональным фондам драгоценных металлов и камней, Банку России, банкам, а всем другим организациям - только необработанных алмазов.Это позволит более эффективно продавать инвестиционные бриллианты и алмазы внутри России, отмечал замглавы Минфина Алексей Моисеев.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а данные изменения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, то есть иметь обратную силу.

https://ria.ru/20220705/tseny-1800297911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

золото, экономика, россия, госдума рф, ндфл