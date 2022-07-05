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Госдума отменила НДФЛ при продаже золота в слитках - РИА Новости, 05.07.2022
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Госдума отменила НДФЛ при продаже золота в слитках
Госдума отменила НДФЛ при продаже золота в слитках - РИА Новости, 05.07.2022
Госдума отменила НДФЛ при продаже золота в слитках
Госдума приняла закон, который освобождает от НДФЛ доходы граждан от продажи золота, а от НДС - операции банков по продаже физлицам бриллиантов. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:01
2022-07-05T13:02
золото
экономика
россия
госдума рф
ндфл
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон, который освобождает от НДФЛ доходы граждан от продажи золота, а от НДС - операции банков по продаже физлицам бриллиантов.Документ освобождает на 2022-2023 годы от НДФЛ доходы физических лиц от реализации золота в слитках в целях повышения привлекательности этого инструмента для сохранения сбережений.Также бессрочно операции, связанные с реализацией банками бриллиантов физлицам, освобождаются от НДС. Одновременно уточняется, что нулевая ставка данного налога будет действовать при реализации обработанных и необработанных алмазов их добытчиками Госфонду и региональным фондам драгоценных металлов и камней, Банку России, банкам, а всем другим организациям - только необработанных алмазов.Это позволит более эффективно продавать инвестиционные бриллианты и алмазы внутри России, отмечал замглавы Минфина Алексей Моисеев.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а данные изменения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, то есть иметь обратную силу.
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золото, экономика, россия, госдума рф, ндфл
13:01 05.07.2022 (обновлено: 13:02 05.07.2022)
 
Госдума отменила НДФЛ при продаже золота в слитках

Госдума приняла закон, освобождающий от НДФЛ доходы россиян от продажи золота в слитках

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМаркированные слитки золота высшей пробы
Маркированные слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Маркированные слитки золота высшей пробы. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон, который освобождает от НДФЛ доходы граждан от продажи золота, а от НДС - операции банков по продаже физлицам бриллиантов.
Документ освобождает на 2022-2023 годы от НДФЛ доходы физических лиц от реализации золота в слитках в целях повышения привлекательности этого инструмента для сохранения сбережений.
Маркированные слитки золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
10:49
Российские золотодобытчики пожаловались на высокие цены на материалы
Также бессрочно операции, связанные с реализацией банками бриллиантов физлицам, освобождаются от НДС. Одновременно уточняется, что нулевая ставка данного налога будет действовать при реализации обработанных и необработанных алмазов их добытчиками Госфонду и региональным фондам драгоценных металлов и камней, Банку России, банкам, а всем другим организациям - только необработанных алмазов.
Это позволит более эффективно продавать инвестиционные бриллианты и алмазы внутри России, отмечал замглавы Минфина Алексей Моисеев.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а данные изменения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, то есть иметь обратную силу.
Маркировка слитка золота в России - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 18:46
СМИ: премьер Австралии заявил о планах запретить импорт российского золота
 
ЗолотоЭкономикаРоссияГосдума РФНДФЛ
 
 
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