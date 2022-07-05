https://ria.ru/20220705/zoloto-1800245968.html

Правительство Японии утвердило запрет на импорт российского золота

Правительство Японии утвердило запрет на импорт российского золота - РИА Новости, 05.07.2022

Правительство Японии утвердило запрет на импорт российского золота

Правительство Японии утвердило введение запрета на импорт российского золота, при этом сроки начала ограничений будут определены позднее, говорится в... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T06:06

2022-07-05T06:06

2022-07-05T06:33

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ТОКИО, 5 июл – РИА Новости. Правительство Японии утвердило введение запрета на импорт российского золота, при этом сроки начала ограничений будут определены позднее, говорится в пресс-релизе японского министерства финансов."Вводится запрет на импорт металлов (золота) из Российской Федерации", - отмечается в документе.При этом в пометке к данному пункту сказано, что детали, в частности, сроки вступления запрета в силу "будут определены позднее".

https://ria.ru/20220704/sanktsii-1800203056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, в мире, япония, россия