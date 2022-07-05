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Правительство Японии утвердило запрет на импорт российского золота - РИА Новости, 05.07.2022
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Правительство Японии утвердило запрет на импорт российского золота
Правительство Японии утвердило запрет на импорт российского золота - РИА Новости, 05.07.2022
Правительство Японии утвердило запрет на импорт российского золота
Правительство Японии утвердило введение запрета на импорт российского золота, при этом сроки начала ограничений будут определены позднее, говорится в... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T06:06
2022-07-05T06:33
экономика
в мире
япония
россия
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ТОКИО, 5 июл – РИА Новости. Правительство Японии утвердило введение запрета на импорт российского золота, при этом сроки начала ограничений будут определены позднее, говорится в пресс-релизе японского министерства финансов."Вводится запрет на импорт металлов (золота) из Российской Федерации", - отмечается в документе.При этом в пометке к данному пункту сказано, что детали, в частности, сроки вступления запрета в силу "будут определены позднее".
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экономика, в мире, япония, россия
06:06 05.07.2022 (обновлено: 06:33 05.07.2022)
 
Правительство Японии утвердило запрет на импорт российского золота

Правительство Японии утвердило введение запрета на импорт российского золота

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМаркировка слитка золота
Маркировка слитка золота - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ТОКИО, 5 июл – РИА Новости. Правительство Японии утвердило введение запрета на импорт российского золота, при этом сроки начала ограничений будут определены позднее, говорится в пресс-релизе японского министерства финансов.
"Вводится запрет на импорт металлов (золота) из Российской Федерации", - отмечается в документе.
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При этом в пометке к данному пункту сказано, что детали, в частности, сроки вступления запрета в силу "будут определены позднее".
 
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