https://ria.ru/20220705/zhurnalisty-1800234558.html
Журналисты НТВ попали под обстрел в ДНР
Журналисты НТВ попали под обстрел в ДНР - РИА Новости, 05.07.2022
Журналисты НТВ попали под обстрел в ДНР
Журналисты телеканала НТВ попали под обстрел в ДНР, Следственный комитет России установит все обстоятельства обстрела, сообщается в Telegram-канале СК. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T00:54
2022-07-05T00:54
2022-07-05T01:01
украина
следственный комитет россии (ск рф)
нтв (телеканал)
донецкая народная республика
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Журналисты телеканала НТВ попали под обстрел в ДНР, Следственный комитет России установит все обстоятельства обстрела, сообщается в Telegram-канале СК.Ранее НТВ сообщил в своем Telegram-канале, что съемочная группа канала попала под минометный обстрел со стороны Украины в районе Славянска, ранение получил оператор.По данным СК, несмотря на ранение, оператор продолжал вести съемку для фиксации происходящего во время обстрела. "Указанные видеозаписи стали еще одним подтверждением противоправной деятельности участников ВФУ", - отметили в Следственном комитете.Другой телеканал — "ТВ Центр" — тоже сообщал в понедельник о ранении своего сотрудника: осколочные ранения получил ассистент оператора во время обстрела Донецка со стороны украинских силовиков, ему потребовалась операция.В понедельник штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что украинские войска за четыре часа - с 15.00 до 19.00 - выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 100 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, шли обстрелы и из РСЗО "Град" и "Ураган".
https://ria.ru/20220623/donbass-1797632194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, следственный комитет россии (ск рф), нтв (телеканал), донецкая народная республика, в мире
00:54 05.07.2022 (обновлено: 01:01 05.07.2022)
Журналисты НТВ попали под обстрел в ДНР
СК России установит обстоятельства обстрела журналистов НТВ в районе Славянска в ДНР