https://ria.ru/20220705/zhurnalisty-1800234558.html

Журналисты НТВ попали под обстрел в ДНР

Журналисты НТВ попали под обстрел в ДНР - РИА Новости, 05.07.2022

Журналисты НТВ попали под обстрел в ДНР

Журналисты телеканала НТВ попали под обстрел в ДНР, Следственный комитет России установит все обстоятельства обстрела, сообщается в Telegram-канале СК. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T00:54

2022-07-05T00:54

2022-07-05T01:01

украина

следственный комитет россии (ск рф)

нтв (телеканал)

донецкая народная республика

в мире

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Журналисты телеканала НТВ попали под обстрел в ДНР, Следственный комитет России установит все обстоятельства обстрела, сообщается в Telegram-канале СК.Ранее НТВ сообщил в своем Telegram-канале, что съемочная группа канала попала под минометный обстрел со стороны Украины в районе Славянска, ранение получил оператор.По данным СК, несмотря на ранение, оператор продолжал вести съемку для фиксации происходящего во время обстрела. "Указанные видеозаписи стали еще одним подтверждением противоправной деятельности участников ВФУ", - отметили в Следственном комитете.Другой телеканал — "ТВ Центр" — тоже сообщал в понедельник о ранении своего сотрудника: осколочные ранения получил ассистент оператора во время обстрела Донецка со стороны украинских силовиков, ему потребовалась операция.В понедельник штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что украинские войска за четыре часа - с 15.00 до 19.00 - выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 100 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, шли обстрелы и из РСЗО "Град" и "Ураган".

https://ria.ru/20220623/donbass-1797632194.html

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Максим Горбачев

украина, следственный комитет россии (ск рф), нтв (телеканал), донецкая народная республика, в мире