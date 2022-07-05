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ООН отметила положительные заявления сторон в переговорах по экспорту зерна - РИА Новости, 05.07.2022
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ООН отметила положительные заявления сторон в переговорах по экспорту зерна
ООН отметила положительные заявления сторон в переговорах по экспорту зерна - РИА Новости, 05.07.2022
ООН отметила положительные заявления сторон в переговорах по экспорту зерна
ООН отмечает положительные заявления, позвучавшие в последнее время от сторон в контексте переговоров по экспорту украинского зерна и российского зерна и... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T19:56
2022-07-05T20:04
цены на нефть
хулуси акар
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ООН, 5 июл – РИА Новости. ООН отмечает положительные заявления, позвучавшие в последнее время от сторон в контексте переговоров по экспорту украинского зерна и российского зерна и удобрений, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины.В ООН заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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цены на нефть, хулуси акар, мевлют чавушоглу, владимир путин, россия, украина, турция, оон, ситуация в днр и лнр
19:56 05.07.2022 (обновлено: 20:04 05.07.2022)
 
ООН отметила положительные заявления сторон в переговорах по экспорту зерна

Представитель генсека ООН Дюжаррик: есть положительные заявления сторон по экспорту зерна

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомбайн выгружает собранную пшеницу в грузовик на уборке озимой пшеницы в Краснодарском крае
Комбайн выгружает собранную пшеницу в грузовик на уборке озимой пшеницы в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Комбайн выгружает собранную пшеницу в грузовик на уборке озимой пшеницы в Краснодарском крае. Архивное фото
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ООН, 5 июл – РИА Новости. ООН отмечает положительные заявления, позвучавшие в последнее время от сторон в контексте переговоров по экспорту украинского зерна и российского зерна и удобрений, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Дискуссии ведутся. Мы видим положительные заявления от различных сторон в последние 24 часа. Как только у нас что-то будет, чтобы объявить – будь то встреча или что-то конкретное, мы будем готовы об этом сообщить", - сказал Дюжаррик.
Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины.
В ООН заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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Цены на нефтьХулуси АкарМевлют ЧавушоглуВладимир ПутинРоссияУкраинаТурцияООНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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