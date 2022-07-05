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ООН отметила положительные заявления сторон в переговорах по экспорту зерна

ООН отметила положительные заявления сторон в переговорах по экспорту зерна - РИА Новости, 05.07.2022

ООН отметила положительные заявления сторон в переговорах по экспорту зерна

ООН отмечает положительные заявления, позвучавшие в последнее время от сторон в контексте переговоров по экспорту украинского зерна и российского зерна и... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T19:56

2022-07-05T19:56

2022-07-05T20:04

цены на нефть

хулуси акар

мевлют чавушоглу

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оон

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ООН, 5 июл – РИА Новости. ООН отмечает положительные заявления, позвучавшие в последнее время от сторон в контексте переговоров по экспорту украинского зерна и российского зерна и удобрений, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины.В ООН заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220530/zerno-1791572626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, хулуси акар, мевлют чавушоглу, владимир путин, россия, украина, турция, оон, ситуация в днр и лнр