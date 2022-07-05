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На Камчатке начали обследовать здания после трех землетрясений - РИА Новости, 05.07.2022
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На Камчатке начали обследовать здания после трех землетрясений
На Камчатке начали обследовать здания после трех землетрясений - РИА Новости, 05.07.2022
На Камчатке начали обследовать здания после трех землетрясений
Спасатели в поселке Усть-Камчатск на Камчатке выдвинулись на осмотр социальных объектов после трех землетрясений, которые произошли утром во вторник недалеко от РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T02:04
2022-07-05T02:04
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июл - РИА Новости. Спасатели в поселке Усть-Камчатск на Камчатке выдвинулись на осмотр социальных объектов после трех землетрясений, которые произошли утром во вторник недалеко от населенного пункта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.Три подземных толчка магнитудой 5.2, 4.7 и 4.0 произошли за час утром во вторник у восточного побережья полуострова Камчатка."Оперативными группами спасателей производится осмотр социально-значимых объектов и зданий. По предварительной информации, повреждений нет. Организовано взаимодействие с руководителями потенциально-опасных объектов, дежурно-диспетчерскими службами", – сказали в МЧС.В ведомстве уточнили, что в Усть-Камчатске подземные толчки ощущались силой до трех баллов.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
02:04 05.07.2022
 
На Камчатке начали обследовать здания после трех землетрясений

В поселке Усть-Камчатск спасатели начали обследовать здания после трех землетрясений

© Depositphotos / BelishСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Depositphotos / Belish
Сейсмограф . Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июл - РИА Новости. Спасатели в поселке Усть-Камчатск на Камчатке выдвинулись на осмотр социальных объектов после трех землетрясений, которые произошли утром во вторник недалеко от населенного пункта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Три подземных толчка магнитудой 5.2, 4.7 и 4.0 произошли за час утром во вторник у восточного побережья полуострова Камчатка.
"Оперативными группами спасателей производится осмотр социально-значимых объектов и зданий. По предварительной информации, повреждений нет. Организовано взаимодействие с руководителями потенциально-опасных объектов, дежурно-диспетчерскими службами", – сказали в МЧС.
В ведомстве уточнили, что в Усть-Камчатске подземные толчки ощущались силой до трех баллов.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 05:28
В проливе Лаперуза между Хоккайдо и Сахалином произошло землетрясение
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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