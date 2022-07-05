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Мединский назвал Зеленского двоечником по истории - РИА Новости, 05.07.2022
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Мединский назвал Зеленского двоечником по истории
Мединский назвал Зеленского двоечником по истории - РИА Новости, 05.07.2022
Мединский назвал Зеленского двоечником по истории
Помощник президента и председатель Российского исторического общества Владимир Мединский оценил познания Владимира Зеленского по истории. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T17:37
2022-07-05T19:45
в мире
россия
швеция
украина
владимир зеленский
владимир мединский
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Помощник президента и председатель Российского исторического общества Владимир Мединский оценил познания Владимира Зеленского по истории.Накануне президент Украины показал журналистам копию письма 1711 года, которую ему передала премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. В документе король Карл XII дает указания послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь независимым государством под руководством гетмана Филиппа Орлика."Вот что бывает с двоечниками по истории. Зеленский публично рассыпался в благодарностях премьеру Швеции, приняв письмо Карла XII 1711 года, в котором тот как бы признает Запорожскую Сечь "незалежной", — написал Мединский в своем Telegram-канале. Он напомнил, что "Карл XII считал Сечь &lt;…&gt; протекторатом Швеции. Точнее — Польши. То есть вассалом вассала. Это к сказкам об обещанной независимости Малороссии"."Гетманом Малороссии в изгнании", к которому были обращены обещания Карла, был тогда некто Орлик, добавил Мединский. "Этот Орлик в итоге не дождется ни прощения от Петра I, ни поддержки от евросоюзников и — цитирую презренную "Википедию" — "переживая от своего бессилия и позора", так и умрет на чужбине", — добавил он.По словам Мединского, "если это троллинг Зеленского от шведов — то это очень жестко"."А вообще — учиться, дети, надо было в школе. Учиться!" — добавил помощник президента России.Филипп Орлик был одним из ближайших соратников гетмана Ивана Мазепы, который в 1709 году после разгрома под Полтавой бежал вместе с ним и Карлом XII в Бендеры, которые на тот момент контролировала Османская империя. После смерти Мазепы его сторонники провозгласили Орлика гетманом в изгнании. После поражения Швеции в Северной войне он пытался помириться с Петром I, а также предлагал свои услуги турецкому султану. Европейские страны дважды пытались использовать его, чтобы спровоцировать мятеж запорожских казаков против России, но оба раза Орлик, который рассказывал своим патронам о его авторитете в Сечи, с этой миссией не справился. Он умер в 1742 году в Яссах, место захоронения неизвестно.
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в мире, россия, швеция, украина, владимир зеленский, владимир мединский
17:37 05.07.2022 (обновлено: 19:45 05.07.2022)
 
Мединский назвал Зеленского двоечником по истории

Мединский оценил познания Зеленского на двойку из-за принятия в подарок письма Карла XII

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПомощник президента России Владимир Мединский
Помощник президента России Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Помощник президента России Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Помощник президента и председатель Российского исторического общества Владимир Мединский оценил познания Владимира Зеленского по истории.
Накануне президент Украины показал журналистам копию письма 1711 года, которую ему передала премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. В документе король Карл XII дает указания послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь независимым государством под руководством гетмана Филиппа Орлика.
"Вот что бывает с двоечниками по истории. Зеленский публично рассыпался в благодарностях премьеру Швеции, приняв письмо Карла XII 1711 года, в котором тот как бы признает Запорожскую Сечь "незалежной", — написал Мединский в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что "Карл XII считал Сечь <…> протекторатом Швеции. Точнее — Польши. То есть вассалом вассала. Это к сказкам об обещанной независимости Малороссии".
"Гетманом Малороссии в изгнании", к которому были обращены обещания Карла, был тогда некто Орлик, добавил Мединский.
"Этот Орлик в итоге не дождется ни прощения от Петра I, ни поддержки от евросоюзников и — цитирую презренную "Википедию" — "переживая от своего бессилия и позора", так и умрет на чужбине", — добавил он.
По словам Мединского, "если это троллинг Зеленского от шведов — то это очень жестко".
"А вообще — учиться, дети, надо было в школе. Учиться!" — добавил помощник президента России.
Филипп Орлик был одним из ближайших соратников гетмана Ивана Мазепы, который в 1709 году после разгрома под Полтавой бежал вместе с ним и Карлом XII в Бендеры, которые на тот момент контролировала Османская империя. После смерти Мазепы его сторонники провозгласили Орлика гетманом в изгнании. После поражения Швеции в Северной войне он пытался помириться с Петром I, а также предлагал свои услуги турецкому султану. Европейские страны дважды пытались использовать его, чтобы спровоцировать мятеж запорожских казаков против России, но оба раза Орлик, который рассказывал своим патронам о его авторитете в Сечи, с этой миссией не справился. Он умер в 1742 году в Яссах, место захоронения неизвестно.
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