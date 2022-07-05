https://ria.ru/20220705/zdravookhranenie-1800423448.html
В Оренбуржье до 2025 года модернизируют первичное звено здравоохранения
В Оренбуржье до 2025 года модернизируют первичное звено здравоохранения - РИА Новости, 05.07.2022
В Оренбуржье до 2025 года модернизируют первичное звено здравоохранения
Первичное звено здравоохранения Оренбургской области до 2025 года будет полностью модернизировано в соответствии с современными стандартами, сообщил губернатор... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T15:22
2022-07-05T15:22
2022-07-05T15:22
оренбургская область
здоровье - общество
здравоохранение
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Первичное звено здравоохранения Оренбургской области до 2025 года будет полностью модернизировано в соответствии с современными стандартами, сообщил губернатор области Денис Паслер."Отремонтируем все лечебные учреждения, оснастим десятки населенных пунктов ФАПами и врачебными амбулаториями. В этом году капитально ремонтируем 103 медучреждения, приобретаем 29 модульных ФАПов и 7 амбулаторий. На это направлены 1,6 миллиарда рублей. В область начало поступать медицинское оборудование, которое покупаем в рамках программы. Все 94 автомобиля, которые планировали закупить в этом году, еще весной отправили в амбулаторные службы региона",- написал в своем теленграм канале глава региона.Отдельно Паслер коснулся темы строительства в Оренбурге детской областной больницы. По его словам, готовность медучреждения составляет 80%, это важнейшая стройка Оренбурга, крупнейший за последние 30 лет, новый социальный объект региона, заявил Паслер.При этом он отметил, что в будущем больница будет функционировать как евразийский центр детской медицины.Принципиально важно – здесь будет сконцентрировано самое современное высокотехнологичное оборудование. Будем внедрять новейшие технологии, чтобы оренбургские дети могли получать медицинскую помощь на уровне мегаполисов",- написал Паслер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, здравоохранение, денис паслер
ОРЕНБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Первичное звено здравоохранения Оренбургской области до 2025 года будет полностью модернизировано в соответствии с современными стандартами, сообщил губернатор области Денис Паслер.
"Отремонтируем все лечебные учреждения, оснастим десятки населенных пунктов ФАПами и врачебными амбулаториями. В этом году капитально ремонтируем 103 медучреждения, приобретаем 29 модульных ФАПов и 7 амбулаторий. На это направлены 1,6 миллиарда рублей. В область начало поступать медицинское оборудование, которое покупаем в рамках программы. Все 94 автомобиля, которые планировали закупить в этом году, еще весной отправили в амбулаторные службы региона",- написал в своем теленграм канале глава региона.
Отдельно Паслер коснулся темы строительства в Оренбурге
детской областной больницы. По его словам, готовность медучреждения составляет 80%, это важнейшая стройка Оренбурга, крупнейший за последние 30 лет, новый социальный объект региона, заявил Паслер.
При этом он отметил, что в будущем больница будет функционировать как евразийский центр детской медицины.
"С министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко
обсудили реализацию в Оренбуржье программы модернизации первичного звена и строительство новой детской облбольницы.
Принципиально важно – здесь будет сконцентрировано самое современное высокотехнологичное оборудование. Будем внедрять новейшие технологии, чтобы оренбургские дети могли получать медицинскую помощь на уровне мегаполисов",- написал Паслер.