https://ria.ru/20220705/zdravookhranenie-1800423448.html

В Оренбуржье до 2025 года модернизируют первичное звено здравоохранения

В Оренбуржье до 2025 года модернизируют первичное звено здравоохранения - РИА Новости, 05.07.2022

В Оренбуржье до 2025 года модернизируют первичное звено здравоохранения

Первичное звено здравоохранения Оренбургской области до 2025 года будет полностью модернизировано в соответствии с современными стандартами, сообщил губернатор... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T15:22

2022-07-05T15:22

2022-07-05T15:22

оренбургская область

здоровье - общество

здравоохранение

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Первичное звено здравоохранения Оренбургской области до 2025 года будет полностью модернизировано в соответствии с современными стандартами, сообщил губернатор области Денис Паслер."Отремонтируем все лечебные учреждения, оснастим десятки населенных пунктов ФАПами и врачебными амбулаториями. В этом году капитально ремонтируем 103 медучреждения, приобретаем 29 модульных ФАПов и 7 амбулаторий. На это направлены 1,6 миллиарда рублей. В область начало поступать медицинское оборудование, которое покупаем в рамках программы. Все 94 автомобиля, которые планировали закупить в этом году, еще весной отправили в амбулаторные службы региона",- написал в своем теленграм канале глава региона.Отдельно Паслер коснулся темы строительства в Оренбурге детской областной больницы. По его словам, готовность медучреждения составляет 80%, это важнейшая стройка Оренбурга, крупнейший за последние 30 лет, новый социальный объект региона, заявил Паслер.При этом он отметил, что в будущем больница будет функционировать как евразийский центр детской медицины.Принципиально важно – здесь будет сконцентрировано самое современное высокотехнологичное оборудование. Будем внедрять новейшие технологии, чтобы оренбургские дети могли получать медицинскую помощь на уровне мегаполисов",- написал Паслер.

https://ria.ru/20220608/regproekty-1794049789.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, здравоохранение, денис паслер