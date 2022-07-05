https://ria.ru/20220705/zavod-1800287079.html
Новошахтинский НПЗ полностью возобновит работу до конца июля
Новошахтинский НПЗ полностью возобновит работу до конца июля - РИА Новости, 05.07.2022
Новошахтинский НПЗ полностью возобновит работу до конца июля
Новошахтинский завод нефтепродуктов, который две недели назад атаковали беспилотники, возобновит работу в полном объеме до конца июля, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T10:07
2022-07-05T10:07
2022-07-05T10:07
россия
происшествия
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Новошахтинский завод нефтепродуктов, который две недели назад атаковали беспилотники, возобновит работу в полном объеме до конца июля, сообщил РИА Новости губернатор Ростовской области Василий Голубев.По его словам, завод и сейчас продолжает работать, выпуская продукцию на одной из двух своих установок."Одновременно проводит ремонтные работы на второй установке, поврежденной беспилотником. До конца июля завод восстановит работу в полном объеме", - сказал Голубев.Возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошло утром 22 июня на площади 50 квадратных метров. Спустя примерно полтора часа пожар удалось потушить. Позднее Новошахтинский НПЗ заявил, что пожар на заводе произошел из-за двух беспилотников. В результате попадания их обломков оборудование получило механические повреждения и было остановлено для оценки причиненного ущерба, сообщала пресс-служба завода. Пострадавших нет.Новошахтинский завод нефтепродуктов является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России. В 2019 году на НПЗ началась масштабная программа модернизации, которая должна завершиться к 2027 году.
https://ria.ru/20220622/ataki-1797382168.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, ростовская область, василий голубев
Новошахтинский НПЗ полностью возобновит работу до конца июля
Атакованный беспилотниками Новошахтинский НПЗ полностью возобновит работу до конца июля
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Новошахтинский завод нефтепродуктов, который две недели назад атаковали беспилотники, возобновит работу в полном объеме до конца июля, сообщил РИА Новости губернатор Ростовской области Василий Голубев.
По его словам, завод и сейчас продолжает работать, выпуская продукцию на одной из двух своих установок.
"Одновременно проводит ремонтные работы на второй установке, поврежденной беспилотником. До конца июля завод восстановит работу в полном объеме", - сказал Голубев.
Возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошло утром 22 июня на площади 50 квадратных метров. Спустя примерно полтора часа пожар удалось потушить. Позднее Новошахтинский НПЗ заявил, что пожар на заводе произошел из-за двух беспилотников. В результате попадания их обломков оборудование получило механические повреждения и было остановлено для оценки причиненного ущерба, сообщала пресс-служба завода. Пострадавших нет.
Новошахтинский завод нефтепродуктов является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России
. В 2019 году на НПЗ началась масштабная программа модернизации, которая должна завершиться к 2027 году.