Рейтинг@Mail.ru
Новошахтинский НПЗ полностью возобновит работу до конца июля - РИА Новости, 05.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220705/zavod-1800287079.html
Новошахтинский НПЗ полностью возобновит работу до конца июля
Новошахтинский НПЗ полностью возобновит работу до конца июля - РИА Новости, 05.07.2022
Новошахтинский НПЗ полностью возобновит работу до конца июля
Новошахтинский завод нефтепродуктов, который две недели назад атаковали беспилотники, возобновит работу в полном объеме до конца июля, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T10:07
2022-07-05T10:07
россия
происшествия
ростовская область
василий голубев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797278094_0:83:986:638_1920x0_80_0_0_b25f9536ece70d6199af41dda595796b.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Новошахтинский завод нефтепродуктов, который две недели назад атаковали беспилотники, возобновит работу в полном объеме до конца июля, сообщил РИА Новости губернатор Ростовской области Василий Голубев.По его словам, завод и сейчас продолжает работать, выпуская продукцию на одной из двух своих установок."Одновременно проводит ремонтные работы на второй установке, поврежденной беспилотником. До конца июля завод восстановит работу в полном объеме", - сказал Голубев.Возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошло утром 22 июня на площади 50 квадратных метров. Спустя примерно полтора часа пожар удалось потушить. Позднее Новошахтинский НПЗ заявил, что пожар на заводе произошел из-за двух беспилотников. В результате попадания их обломков оборудование получило механические повреждения и было остановлено для оценки причиненного ущерба, сообщала пресс-служба завода. Пострадавших нет.Новошахтинский завод нефтепродуктов является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России. В 2019 году на НПЗ началась масштабная программа модернизации, которая должна завершиться к 2027 году.
https://ria.ru/20220622/ataki-1797382168.html
россия
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797278094_0:0:961:721_1920x0_80_0_0_24256a3c2d05875fdbd12a04d013e05f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, ростовская область, василий голубев
10:07 05.07.2022
 
Новошахтинский НПЗ полностью возобновит работу до конца июля

Атакованный беспилотниками Новошахтинский НПЗ полностью возобновит работу до конца июля

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Ростовской области / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ работают тушат пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области
Сотрудники МЧС РФ работают тушат пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Ростовской области
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ работают тушат пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Новошахтинский завод нефтепродуктов, который две недели назад атаковали беспилотники, возобновит работу в полном объеме до конца июля, сообщил РИА Новости губернатор Ростовской области Василий Голубев.
По его словам, завод и сейчас продолжает работать, выпуская продукцию на одной из двух своих установок.
Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области
22 июня, 17:27
Военный эксперт рассказал о причинах роста атак на нефтяные объекты России
"Одновременно проводит ремонтные работы на второй установке, поврежденной беспилотником. До конца июля завод восстановит работу в полном объеме", - сказал Голубев.
Возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошло утром 22 июня на площади 50 квадратных метров. Спустя примерно полтора часа пожар удалось потушить. Позднее Новошахтинский НПЗ заявил, что пожар на заводе произошел из-за двух беспилотников. В результате попадания их обломков оборудование получило механические повреждения и было остановлено для оценки причиненного ущерба, сообщала пресс-служба завода. Пострадавших нет.
Новошахтинский завод нефтепродуктов является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России. В 2019 году на НПЗ началась масштабная программа модернизации, которая должна завершиться к 2027 году.
 
РоссияПроисшествияРостовская областьВасилий Голубев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала