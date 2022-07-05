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Экс-депутат Госдумы Козенко стал замглавы Запорожской ВГА - РИА Новости, 05.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220705/zaporozhe-1800466921.html
Экс-депутат Госдумы Козенко стал замглавы Запорожской ВГА
Экс-депутат Госдумы Козенко стал замглавы Запорожской ВГА - РИА Новости, 05.07.2022
Экс-депутат Госдумы Козенко стал замглавы Запорожской ВГА
Два новых заместителя Запорожской администрации назначены во вторник, ими стали экс-депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко и бывший замглавы обладминистрации... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:58
2022-07-05T17:23
специальная военная операция на украине
политика
запорожская область
андрей козенко
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Два новых заместителя Запорожской администрации назначены во вторник, ими стали экс-депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко и бывший замглавы обладминистрации Запорожской области Виктор Емельяненко, сообщил член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Заместителем Главы Администрации Запорожской области по внутренней политике стал Емельяненко Виктор Андреевич. Наш земляк - уроженец Запорожской области. До 2014 года он занимал должность первого заместителя (главы) Запорожской областной государственной администрации Пеклушенко Александра Николаевича", - написал Рогов, отметив, что знает Емельяненко как опытного управленца.Он также сообщил, что курировать вопросы экономики будет другой заместитель – крымчанин Андрей Козенко. "Заместителем Главы Администрации Запорожской области по экономике назначен Козенко Андрей Дмитриевич. Выходец из Симферополя. В 2014 – 2016 годах был заместителем Председателя Государственного Совета Республики Крым, с 2016 по 2021 – представлял Крым в Государственной Думе России", - написал Рогов.Виктор Емельяненко займётся вопросами политической интеграции, Андрей Козенко – экономической, отметил Рогов.
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политика, запорожская область, андрей козенко, украина, россия, ситуация в днр и лнр
16:58 05.07.2022 (обновлено: 17:23 05.07.2022)
 
Экс-депутат Госдумы Козенко стал замглавы Запорожской ВГА

Экс-депутат Госдумы от Крыма Козенко стал замглавы Запорожской ВГА по экономике

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЭкс-депутат Госдумы Андрей Козенко
Экс-депутат Госдумы Андрей Козенко - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Экс-депутат Госдумы Андрей Козенко. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Два новых заместителя Запорожской администрации назначены во вторник, ими стали экс-депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко и бывший замглавы обладминистрации Запорожской области Виктор Емельяненко, сообщил член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Заместителем Главы Администрации Запорожской области по внутренней политике стал Емельяненко Виктор Андреевич. Наш земляк - уроженец Запорожской области. До 2014 года он занимал должность первого заместителя (главы) Запорожской областной государственной администрации Пеклушенко Александра Николаевича", - написал Рогов, отметив, что знает Емельяненко как опытного управленца.
Он также сообщил, что курировать вопросы экономики будет другой заместитель – крымчанин Андрей Козенко. "Заместителем Главы Администрации Запорожской области по экономике назначен Козенко Андрей Дмитриевич. Выходец из Симферополя. В 2014 – 2016 годах был заместителем Председателя Государственного Совета Республики Крым, с 2016 по 2021 – представлял Крым в Государственной Думе России", - написал Рогов.
Виктор Емельяненко займётся вопросами политической интеграции, Андрей Козенко – экономической, отметил Рогов.
Сергей Елисеев - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаЗапорожская областьАндрей КозенкоУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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