https://ria.ru/20220705/zaporozhe-1800466921.html
Экс-депутат Госдумы Козенко стал замглавы Запорожской ВГА
Экс-депутат Госдумы Козенко стал замглавы Запорожской ВГА - РИА Новости, 05.07.2022
Экс-депутат Госдумы Козенко стал замглавы Запорожской ВГА
Два новых заместителя Запорожской администрации назначены во вторник, ими стали экс-депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко и бывший замглавы обладминистрации... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:58
2022-07-05T16:58
2022-07-05T17:23
специальная военная операция на украине
политика
запорожская область
андрей козенко
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Два новых заместителя Запорожской администрации назначены во вторник, ими стали экс-депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко и бывший замглавы обладминистрации Запорожской области Виктор Емельяненко, сообщил член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Заместителем Главы Администрации Запорожской области по внутренней политике стал Емельяненко Виктор Андреевич. Наш земляк - уроженец Запорожской области. До 2014 года он занимал должность первого заместителя (главы) Запорожской областной государственной администрации Пеклушенко Александра Николаевича", - написал Рогов, отметив, что знает Емельяненко как опытного управленца.Он также сообщил, что курировать вопросы экономики будет другой заместитель – крымчанин Андрей Козенко. "Заместителем Главы Администрации Запорожской области по экономике назначен Козенко Андрей Дмитриевич. Выходец из Симферополя. В 2014 – 2016 годах был заместителем Председателя Государственного Совета Республики Крым, с 2016 по 2021 – представлял Крым в Государственной Думе России", - написал Рогов.Виктор Емельяненко займётся вопросами политической интеграции, Андрей Козенко – экономической, отметил Рогов.
https://ria.ru/20220704/kherson-1800155067.html
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РИА Новости
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политика, запорожская область, андрей козенко, украина, россия, ситуация в днр и лнр
16:58 05.07.2022 (обновлено: 17:23 05.07.2022)
Экс-депутат Госдумы Козенко стал замглавы Запорожской ВГА
Экс-депутат Госдумы от Крыма Козенко стал замглавы Запорожской ВГА по экономике