https://ria.ru/20220705/zakon-1800483221.html
Сенаторы рассмотрят закон о детском и молодежном движении в России 8 июля
Сенаторы рассмотрят закон о детском и молодежном движении в России 8 июля - РИА Новости, 05.07.2022
Сенаторы рассмотрят закон о детском и молодежном движении в России 8 июля
Совфед на итоговом заседании 8 июля рассмотрит закон о движении детей и молодежи в РФ, сообщила РИА Новости во вторник глава комитета СФ по образованию, науке и РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T17:43
2022-07-05T17:43
2022-07-05T17:59
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Совфед на итоговом заседании 8 июля рассмотрит закон о движении детей и молодежи в РФ, сообщила РИА Новости во вторник глава комитета СФ по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова.Отвечая на вопрос агентства, рассмотрят ли сенаторы закон о движении детей и молодежи в пятницу, Гумерова ответила утвердительно.Госдума во вторник приняла законопроект во втором чтении.Документ предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения. Организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть и родители.За Минпросвещения России закрепляется обязанность разрабатывать программы воспитательной работы с участниками движения. Порядок реализации мероприятий, предусмотренных программами, также устанавливается министерством.
https://ria.ru/20220705/mitingi-1800482831.html
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общество, россия, госдума рф
17:43 05.07.2022 (обновлено: 17:59 05.07.2022)
Сенаторы рассмотрят закон о детском и молодежном движении в России 8 июля
Глава комитета СФ Гумерова: сенаторы рассмотрят закон о детском и молодежном движении