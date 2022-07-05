https://ria.ru/20220705/zakon-1800483221.html

Сенаторы рассмотрят закон о детском и молодежном движении в России 8 июля

Сенаторы рассмотрят закон о детском и молодежном движении в России 8 июля - РИА Новости, 05.07.2022

Сенаторы рассмотрят закон о детском и молодежном движении в России 8 июля

Совфед на итоговом заседании 8 июля рассмотрит закон о движении детей и молодежи в РФ, сообщила РИА Новости во вторник глава комитета СФ по образованию, науке и РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T17:43

2022-07-05T17:43

2022-07-05T17:59

общество

россия

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Совфед на итоговом заседании 8 июля рассмотрит закон о движении детей и молодежи в РФ, сообщила РИА Новости во вторник глава комитета СФ по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова.Отвечая на вопрос агентства, рассмотрят ли сенаторы закон о движении детей и молодежи в пятницу, Гумерова ответила утвердительно.Госдума во вторник приняла законопроект во втором чтении.Документ предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения. Организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть и родители.За Минпросвещения России закрепляется обязанность разрабатывать программы воспитательной работы с участниками движения. Порядок реализации мероприятий, предусмотренных программами, также устанавливается министерством.

https://ria.ru/20220705/mitingi-1800482831.html

https://ria.ru/20220705/zakon-1800428865.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, госдума рф