Рейтинг@Mail.ru
Сенаторы рассмотрят закон о детском и молодежном движении в России 8 июля - РИА Новости, 05.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220705/zakon-1800483221.html
Сенаторы рассмотрят закон о детском и молодежном движении в России 8 июля
Сенаторы рассмотрят закон о детском и молодежном движении в России 8 июля - РИА Новости, 05.07.2022
Сенаторы рассмотрят закон о детском и молодежном движении в России 8 июля
Совфед на итоговом заседании 8 июля рассмотрит закон о движении детей и молодежи в РФ, сообщила РИА Новости во вторник глава комитета СФ по образованию, науке и РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T17:43
2022-07-05T17:59
общество
россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Совфед на итоговом заседании 8 июля рассмотрит закон о движении детей и молодежи в РФ, сообщила РИА Новости во вторник глава комитета СФ по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова.Отвечая на вопрос агентства, рассмотрят ли сенаторы закон о движении детей и молодежи в пятницу, Гумерова ответила утвердительно.Госдума во вторник приняла законопроект во втором чтении.Документ предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения. Организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть и родители.За Минпросвещения России закрепляется обязанность разрабатывать программы воспитательной работы с участниками движения. Порядок реализации мероприятий, предусмотренных программами, также устанавливается министерством.
https://ria.ru/20220705/mitingi-1800482831.html
https://ria.ru/20220705/zakon-1800428865.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1920x0_80_0_0_79f760722f7c0d32dc4f3e4999f74763.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, госдума рф
17:43 05.07.2022 (обновлено: 17:59 05.07.2022)
 
Сенаторы рассмотрят закон о детском и молодежном движении в России 8 июля

Глава комитета СФ Гумерова: сенаторы рассмотрят закон о детском и молодежном движении

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Совфед на итоговом заседании 8 июля рассмотрит закон о движении детей и молодежи в РФ, сообщила РИА Новости во вторник глава комитета СФ по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова.
Отвечая на вопрос агентства, рассмотрят ли сенаторы закон о движении детей и молодежи в пятницу, Гумерова ответила утвердительно.
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
Вчера, 17:41
Госдума одобрила в I чтении ограничение списка разрешенных мест митингов
Госдума во вторник приняла законопроект во втором чтении.
Документ предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения. Организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть и родители.
За Минпросвещения России закрепляется обязанность разрабатывать программы воспитательной работы с участниками движения. Порядок реализации мероприятий, предусмотренных программами, также устанавливается министерством.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
Вчера, 15:36
Совфед 8 июля рассмотрит пакет законов об объединении ПФР и ФСС
 
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала