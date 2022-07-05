https://ria.ru/20220705/zakon-1800462162.html

Госдума во II чтении отсрочила увеличение уставных капиталов страховщиков

Госдума во II чтении отсрочила увеличение уставных капиталов страховщиков - РИА Новости, 05.07.2022

Госдума во II чтении отсрочила увеличение уставных капиталов страховщиков

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который продляет на год повышение размера уставных капиталов страховых организаций до установленного... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T16:47

2022-07-05T16:47

2022-07-05T16:47

экономика

россия

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осаго

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который продляет на год повышение размера уставных капиталов страховых организаций до установленного законодательством уровня. Третье чтение запланировано на 6 июля.Первоначальная редакция расширяла сферу обмена информацией и документами в электронной форме между сторонами договора страхования. В рамках второго чтения Госдума поддержала ряд дополнительных поправок, в том числе касающихся уставного капитала страховщиков.Действующее законодательство обязывает страховые организации (за исключением осуществляющих обязательное медицинское страхование) к 1 января 2023 года иметь уставный капитал в размере 300 миллионов рублей, при страховании жизни - 450 миллионов, при перестраховании - 600 миллионов. В рамках поправок страховщикам разрешается это сделать к 1 января 2024 года. Помимо этого, с 2024 на 2025 год переносится ряд обязанностей иностранных страховых организаций, касающихся предоставления в Банк России актуарных заключений и ряда документов, организации системы внутреннего контроля и др. Эти изменения вступят в силу через 10 дней после официального опубликования закона.Законопроект также обязывает страховщиков соблюдать законодательно установленные режимы защиты и обработки получаемой ими конфиденциальной информации и порядок ее использования. В случае их нарушения они будут нести предусмотренную законодательством ответственность. А юрлица и индивидуальные предприниматели будут обязаны предоставлять страховщикам по их запросам документы и информацию, связанную с наступлением страхового случая и необходимые для решения вопроса о страховой выплате, в соответствии с законодательством РФ.В ОСАГО допускается осмотр транспортного средства страховщиком путем обмена с участниками ДТП фото- и видеоматериалами в электронной форме. А с 2025 года документ предоставляет возможность по выбору потерпевшего в электронном виде направлять страховщику заявление о страховом возмещении или прямом возмещении убытков и прилагаемые к нему документы, а также получать от него документы и заключать соглашение о таком обмене через официальный сайта страховщика в интернете или его мобильное приложение.А при обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта и при перевозках пассажиров метрополитеном потерпевшие будут вправе предоставлять страховщику заявления и документы в электронной форме с использованием официального сайта страховщика интернете, доступ к которому может осуществляться, в том числе с использованием единой системы идентификации и аутентификации. Предполагается, что закон должен вступить в силу через по истечении одного года после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

https://realty.ria.ru/20220705/dorogi-1800451752.html

https://ria.ru/20220705/zakon-1800447011.html

https://ria.ru/20220705/prilozheniya-1800449009.html

https://ria.ru/20220705/zakon-1800433697.html

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экономика, россия, госдума рф, осаго