https://ria.ru/20220705/zakon-1800447011.html
Госдума во II чтении приняла проект об ответственности за опасное вождение
Госдума во II чтении приняла проект об ответственности за опасное вождение - РИА Новости, 05.07.2022
Госдума во II чтении приняла проект об ответственности за опасное вождение
Госдума РФ на пленарном заседании 5 июля приняла во втором чтении законопроект об ответственности водителей за опасное вождение. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:14
2022-07-05T16:14
2022-07-05T16:17
общество
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госдума рф
ирина яровая
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума РФ на пленарном заседании 5 июля приняла во втором чтении законопроект об ответственности водителей за опасное вождение.Как ранее сообщила одна из авторов проекта вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, целью инициативы является сбережение жизней водителей, пешеходов и пассажиров, а также упреждение административных правонарушений и уголовных преступлений.Законопроект вводит наказание для тех, кто повторно осуществлял опасное вождение без прав, они могут быть наказаны штрафом до 250 тысяч рублей и лишением свободы вплоть до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.Также те, кто повторно сел за руль, имея судимость за оставление места происшествия при причинении тяжкого вреда здоровью, либо смерти в результате ДТП, могут быть наказаны штрафом до 300 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности, либо лишением свободы на срок до двух лет.
https://ria.ru/20220705/zakon-1800433697.html
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общество, россия, госдума рф, ирина яровая, авто
16:14 05.07.2022 (обновлено: 16:17 05.07.2022)
Госдума во II чтении приняла проект об ответственности за опасное вождение
Госдума во втором чтении приняла проект об ответственности за опасное вождение
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума РФ на пленарном заседании 5 июля приняла во втором чтении законопроект об ответственности водителей за опасное вождение.
Как ранее сообщила одна из авторов проекта вице-спикер Госдумы Ирина Яровая
, целью инициативы является сбережение жизней водителей, пешеходов и пассажиров, а также упреждение административных правонарушений и уголовных преступлений.
Законопроект вводит наказание для тех, кто повторно осуществлял опасное вождение без прав, они могут быть наказаны штрафом до 250 тысяч рублей и лишением свободы вплоть до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.
Также те, кто повторно сел за руль, имея судимость за оставление места происшествия при причинении тяжкого вреда здоровью, либо смерти в результате ДТП, могут быть наказаны штрафом до 300 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности, либо лишением свободы на срок до двух лет.