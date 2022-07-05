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Госдума во II чтении разрешила аренду фермерами сельхозземли без торгов
Госдума во II чтении разрешила аренду фермерами сельхозземли без торгов - РИА Новости, 05.07.2022
Госдума во II чтении разрешила аренду фермерами сельхозземли без торгов
Госдума приняла во втором чтении законопроект, упрощающий для фермеров аренду государственных и муниципальных сельхозземель. Третье чтение запланировано на 6... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T15:51
2022-07-05T15:51
2022-07-05T15:53
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, упрощающий для фермеров аренду государственных и муниципальных сельхозземель. Третье чтение запланировано на 6 июля.Документ разработан правительством по поручению президента России Владимира Путина. Он позволяет с 1 января 2023 года предоставлять в аренду без торгов на срок до пяти лет земельные участки сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, гражданину или крестьянскому (фермерскому) хозяйству для осуществления его деятельности.Причем таким лицам запрещается изменять целевое назначение полученного в аренду земельного участка, передавать участок третьим лицам (в том числе в субаренду), а право его аренды - в залог. Также нельзя вносить участок в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив.Как пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин, упрощение аренды сельхозземель дает дополнительное преимущество владельцам небольших хозяйств, которым непросто конкурировать с крупными агрокомпаниями на аукционах. Правительство рассчитывает, что это позволит малым и особенно семейным агропредприятиям нарастить объемы производства.В дальнейшем, по словам Мишустина, аренду земельного участка можно будет продлить и ли приобрести его в собственность.
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, госдума рф
15:51 05.07.2022 (обновлено: 15:53 05.07.2022)
Госдума во II чтении разрешила аренду фермерами сельхозземли без торгов
Госдума во II чтении разрешила аренду фермерами государственной сельхозземли без торгов