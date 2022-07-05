https://ria.ru/20220705/zakon-1800371977.html
Госдума приняла закон о возможности брать оружие для охоты в аренду
Госдума приняла закон о возможности брать оружие для охоты в аренду - РИА Новости, 05.07.2022
Госдума приняла закон о возможности брать оружие для охоты в аренду
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем и окончательном чтении закон о возможности брать охотничье оружие в аренду по договору. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:16
2022-07-05T13:16
2022-07-05T13:19
общество
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
охота
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569657127_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_abe31f00fdda7a8aae4dce1705d22c95.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем и окончательном чтении закон о возможности брать охотничье оружие в аренду по договору.Законопроект был принят в первом чтении 29 сентября 2020 года. Тогда свои замечания по документу высказало правительство. Позже были внесены соответствующие поправки.Законопроект устанавливает, что оружие для охоты можно будет брать в аренду. Разрешение охотник получает в Росгвардии, после проходит необходимые проверки, а далее получает оружие по договору аренды. Законопроект также устанавливает новый вид ношения оружия, без собственности.Договор частным и юрлицам можно будет заключить сроком до 5 лет, иностранцам - до 90 дней. Иностранцы при этом также должны иметь разрешение на ношение оружия.
https://ria.ru/20220705/zoloto-1800365605.html
https://ria.ru/20220705/zakon-1800368699.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569657127_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_730f4287e63f67d13f0f77e768fccef8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, охота
13:16 05.07.2022 (обновлено: 13:19 05.07.2022)
Госдума приняла закон о возможности брать оружие для охоты в аренду
Госдума приняла закон о возможности брать оружие для охоты в аренду по договору
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем и окончательном чтении закон о возможности брать охотничье оружие в аренду по договору.
Законопроект был принят в первом чтении 29 сентября 2020 года. Тогда свои замечания по документу высказало правительство. Позже были внесены соответствующие поправки.
Законопроект устанавливает, что оружие для охоты можно будет брать в аренду. Разрешение охотник получает в Росгвардии, после проходит необходимые проверки, а далее получает оружие по договору аренды. Законопроект также устанавливает новый вид ношения оружия, без собственности.
Договор частным и юрлицам можно будет заключить сроком до 5 лет, иностранцам - до 90 дней. Иностранцы при этом также должны иметь разрешение на ношение оружия.