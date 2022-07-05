https://ria.ru/20220705/zakon-1800371977.html

Госдума приняла закон о возможности брать оружие для охоты в аренду

Госдума приняла закон о возможности брать оружие для охоты в аренду - РИА Новости, 05.07.2022

Госдума приняла закон о возможности брать оружие для охоты в аренду

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем и окончательном чтении закон о возможности брать охотничье оружие в аренду по договору. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T13:16

2022-07-05T13:16

2022-07-05T13:19

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем и окончательном чтении закон о возможности брать охотничье оружие в аренду по договору.Законопроект был принят в первом чтении 29 сентября 2020 года. Тогда свои замечания по документу высказало правительство. Позже были внесены соответствующие поправки.Законопроект устанавливает, что оружие для охоты можно будет брать в аренду. Разрешение охотник получает в Росгвардии, после проходит необходимые проверки, а далее получает оружие по договору аренды. Законопроект также устанавливает новый вид ношения оружия, без собственности.Договор частным и юрлицам можно будет заключить сроком до 5 лет, иностранцам - до 90 дней. Иностранцы при этом также должны иметь разрешение на ношение оружия.

https://ria.ru/20220705/zoloto-1800365605.html

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общество, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, охота