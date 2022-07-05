https://ria.ru/20220705/zakazy-1800379806.html

Новые законопроекты обеспечат проведение спецопераций, заявил Борисов

Новые законопроекты обеспечат проведение спецопераций, заявил Борисов - РИА Новости, 05.07.2022

Новые законопроекты обеспечат проведение спецопераций, заявил Борисов

Новые законопроекты обеспечат оптимальное проведение спецопераций при сокращении сроков заказов, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов во вторник в Госдуме. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T13:41

2022-07-05T13:41

2022-07-05T13:57

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

правительство рф

госдума рф

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Новые законопроекты обеспечат оптимальное проведение спецопераций при сокращении сроков заказов, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов во вторник в Госдуме.Здесь рассматриваются законопроекты об обеспечении проведения контртеррористических и иных операций за пределами территории РФ и внесении изменений в Трудовой кодекс РФ."Законопроекты вводят обязанность организаций заключать контракты в целях обеспечения контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации, а также предоставляют права исполнителям осуществлять закупки продукции (ее запаса), необходимой для выполнения ГОЗ, у единственного поставщика", - сказал Борисов."В целях сокращения сроков размещения заказов отдельным государственным заказчикам (МЧС, Минобороны, Росгвардия, ФСБ) дается право изменять предусмотренные действующими по ГОЗ контрактами количество продукции при введении специальных мер", - добавил вице-премьер.

https://ria.ru/20220705/pravitelstvo-1800378399.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), правительство рф, госдума рф