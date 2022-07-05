https://ria.ru/20220705/zakazy-1800379806.html
Новые законопроекты обеспечат проведение спецопераций, заявил Борисов
Новые законопроекты обеспечат проведение спецопераций, заявил Борисов - РИА Новости, 05.07.2022
Новые законопроекты обеспечат проведение спецопераций, заявил Борисов
Новые законопроекты обеспечат оптимальное проведение спецопераций при сокращении сроков заказов, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов во вторник в Госдуме. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:41
2022-07-05T13:41
2022-07-05T13:57
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
правительство рф
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776496726_0:270:3025:1972_1920x0_80_0_0_37ebb81aee38cb9bc9fd4fe998114392.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Новые законопроекты обеспечат оптимальное проведение спецопераций при сокращении сроков заказов, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов во вторник в Госдуме.Здесь рассматриваются законопроекты об обеспечении проведения контртеррористических и иных операций за пределами территории РФ и внесении изменений в Трудовой кодекс РФ."Законопроекты вводят обязанность организаций заключать контракты в целях обеспечения контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации, а также предоставляют права исполнителям осуществлять закупки продукции (ее запаса), необходимой для выполнения ГОЗ, у единственного поставщика", - сказал Борисов."В целях сокращения сроков размещения заказов отдельным государственным заказчикам (МЧС, Минобороны, Росгвардия, ФСБ) дается право изменять предусмотренные действующими по ГОЗ контрактами количество продукции при введении специальных мер", - добавил вице-премьер.
https://ria.ru/20220705/pravitelstvo-1800378399.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776496726_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_b72c1dc03db0be2f905e837ca7d32106.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), правительство рф, госдума рф
13:41 05.07.2022 (обновлено: 13:57 05.07.2022)
Новые законопроекты обеспечат проведение спецопераций, заявил Борисов
Борисов: новые проекты обеспечат проведение спецопераций при сокращении сроков заказов