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Новые законопроекты обеспечат проведение спецопераций, заявил Борисов - РИА Новости, 05.07.2022
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Новые законопроекты обеспечат проведение спецопераций, заявил Борисов
Новые законопроекты обеспечат проведение спецопераций, заявил Борисов - РИА Новости, 05.07.2022
Новые законопроекты обеспечат проведение спецопераций, заявил Борисов
Новые законопроекты обеспечат оптимальное проведение спецопераций при сокращении сроков заказов, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов во вторник в Госдуме. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:41
2022-07-05T13:57
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
правительство рф
госдума рф
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Новые законопроекты обеспечат оптимальное проведение спецопераций при сокращении сроков заказов, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов во вторник в Госдуме.Здесь рассматриваются законопроекты об обеспечении проведения контртеррористических и иных операций за пределами территории РФ и внесении изменений в Трудовой кодекс РФ."Законопроекты вводят обязанность организаций заключать контракты в целях обеспечения контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации, а также предоставляют права исполнителям осуществлять закупки продукции (ее запаса), необходимой для выполнения ГОЗ, у единственного поставщика", - сказал Борисов."В целях сокращения сроков размещения заказов отдельным государственным заказчикам (МЧС, Минобороны, Росгвардия, ФСБ) дается право изменять предусмотренные действующими по ГОЗ контрактами количество продукции при введении специальных мер", - добавил вице-премьер.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), правительство рф, госдума рф
13:41 05.07.2022 (обновлено: 13:57 05.07.2022)
 
Новые законопроекты обеспечат проведение спецопераций, заявил Борисов

Борисов: новые проекты обеспечат проведение спецопераций при сокращении сроков заказов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Новые законопроекты обеспечат оптимальное проведение спецопераций при сокращении сроков заказов, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов во вторник в Госдуме.
Здесь рассматриваются законопроекты об обеспечении проведения контртеррористических и иных операций за пределами территории РФ и внесении изменений в Трудовой кодекс РФ.
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"Законопроекты вводят обязанность организаций заключать контракты в целях обеспечения контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации, а также предоставляют права исполнителям осуществлять закупки продукции (ее запаса), необходимой для выполнения ГОЗ, у единственного поставщика", - сказал Борисов.
"В целях сокращения сроков размещения заказов отдельным государственным заказчикам (МЧС, Минобороны, Росгвардия, ФСБ) дается право изменять предусмотренные действующими по ГОЗ контрактами количество продукции при введении специальных мер", - добавил вице-премьер.
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Правительство РФГосдума РФ
 
 
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