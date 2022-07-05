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Полиция США подтвердила задержание подозреваемого в стрельбе на параде
Полиция США подтвердила задержание подозреваемого в стрельбе на параде - РИА Новости, 05.07.2022
Полиция США подтвердила задержание подозреваемого в стрельбе на параде
Американская полиция подтвердила задержание мужчины, который разыскивался в связи со стрельбой на параде в честь Дня независимости в предместье Чикаго. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T04:21
2022-07-05T04:21
2022-07-05T05:25
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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Американская полиция подтвердила задержание мужчины, который разыскивался в связи со стрельбой на параде в честь Дня независимости в предместье Чикаго.Роберт Кримо III, которому 22 года, проходит в статусе "лица, представляющего интерес для следствия", не подозреваемого. Правоохранительным органам предстоит проверить его на причастность к убийству шести зрителей и участников шествия в городке Хайленд Парк."Лицо, представляющее интерес, доставлено в полицейское управление Хайленд Парка, где начнется следующая фаза расследования — беседа с этим человеком, чтобы убедиться, что он действительно связан с этим инцидентом", - добавил он.Преступник с крыши здания открыл огонь из винтовки по праздничной процессии, шедшей по центру городка, известного высоким уровнем достатка и образования своих жителей. Пять человек погибли на месте, шестой скончался после госпитализации.Служба "скорой помощи" сообщила, что развезла по больницам 26 человек в возрасте от восьми до 85 лет. У 25 из них выявлены огнестрельные ранения. Врачи выписали 19 человек, состояние оставшихся пациентов оценивается вплоть до "критического".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сша
04:21 05.07.2022 (обновлено: 05:25 05.07.2022)
Полиция США подтвердила задержание подозреваемого в стрельбе на параде
Полиция США подтвердила задержание подозреваемого в стрельбе на параде в предместье Чикаго
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Американская полиция подтвердила задержание мужчины, который разыскивался в связи со стрельбой на параде в честь Дня независимости в предместье Чикаго.
Роберт Кримо III, которому 22 года, проходит в статусе "лица, представляющего интерес для следствия", не подозреваемого. Правоохранительным органам предстоит проверить его на причастность к убийству шести зрителей и участников шествия в городке Хайленд Парк.
"Субъект, которого мы разыскивали, лицо, представляющее интерес, Роберт Кримо III, был замечен северочикагским подразделением... Они попытались его остановить, но субъект не подчинился. Последовала непродолжительная погоня, и в конце концов им удалось остановить субъекта", - сказал журналистам представитель местной полиции.
"Лицо, представляющее интерес, доставлено в полицейское управление Хайленд Парка, где начнется следующая фаза расследования — беседа с этим человеком, чтобы убедиться, что он действительно связан с этим инцидентом", - добавил он.
Преступник с крыши здания открыл огонь из винтовки по праздничной процессии, шедшей по центру городка, известного высоким уровнем достатка и образования своих жителей. Пять человек погибли на месте, шестой скончался после госпитализации.
Служба "скорой помощи" сообщила, что развезла по больницам 26 человек в возрасте от восьми до 85 лет. У 25 из них выявлены огнестрельные ранения. Врачи выписали 19 человек, состояние оставшихся пациентов оценивается вплоть до "критического".