https://ria.ru/20220705/zaderzhanie-1800243221.html

Полиция США подтвердила задержание подозреваемого в стрельбе на параде

Полиция США подтвердила задержание подозреваемого в стрельбе на параде - РИА Новости, 05.07.2022

Полиция США подтвердила задержание подозреваемого в стрельбе на параде

Американская полиция подтвердила задержание мужчины, который разыскивался в связи со стрельбой на параде в честь Дня независимости в предместье Чикаго. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T04:21

2022-07-05T04:21

2022-07-05T05:25

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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Американская полиция подтвердила задержание мужчины, который разыскивался в связи со стрельбой на параде в честь Дня независимости в предместье Чикаго.Роберт Кримо III, которому 22 года, проходит в статусе "лица, представляющего интерес для следствия", не подозреваемого. Правоохранительным органам предстоит проверить его на причастность к убийству шести зрителей и участников шествия в городке Хайленд Парк."Лицо, представляющее интерес, доставлено в полицейское управление Хайленд Парка, где начнется следующая фаза расследования — беседа с этим человеком, чтобы убедиться, что он действительно связан с этим инцидентом", - добавил он.Преступник с крыши здания открыл огонь из винтовки по праздничной процессии, шедшей по центру городка, известного высоким уровнем достатка и образования своих жителей. Пять человек погибли на месте, шестой скончался после госпитализации.Служба "скорой помощи" сообщила, что развезла по больницам 26 человек в возрасте от восьми до 85 лет. У 25 из них выявлены огнестрельные ранения. Врачи выписали 19 человек, состояние оставшихся пациентов оценивается вплоть до "критического".

https://ria.ru/20220704/strelba-1800230939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша