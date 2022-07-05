https://ria.ru/20220705/yuurgu-1799533206.html

Ученые придумали, как повысить эффективность водогрейных котлов

Ученые придумали, как повысить эффективность водогрейных котлов - РИА Новости, 05.07.2022

Ученые придумали, как повысить эффективность водогрейных котлов

Ученые ЮУрГУ разработали схему утилизации теплоты дымовых газов, образующихся при использовании водогрейных и паровых котлов. По их мнению, новая схема позволит РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T03:00

2022-07-05T03:00

2022-07-05T03:00

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Ученые ЮУрГУ разработали схему утилизации теплоты дымовых газов, образующихся при использовании водогрейных и паровых котлов. По их мнению, новая схема позволит использовать газы в энерготехнологическом комплексе и получать вторичную продукцию в виде сжатых газов, а также снизить экологическую нагрузку на атмосферу. Результаты опубликованы в журнале Sustainability.На сегодняшний день водогрейные котлы применяются для теплоснабжения жилых и нежилых зданий, производственных цехов, а также для обеспечения потребителей горячей водой. Паровые котлы широко используются для разогрева технологических растворов и очищения трубопроводов от продуктов нефтепереработки.Как рассказали ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), современные паровые и водогрейные котельные работают с максимально возможным на данный момент КПД. Повысить эффективность котельных можно за счет утилизации потерь тепловой энергии ("сбросного тепла"), которые рассеиваются в атмосфере.Исследователи разработали технологическую схему утилизации теплоты дымовых газов, выделяемых котельными агрегатами. Она позволяет дополнительно использовать температурный перепад уходящих газов примерно в 20-30°C. Новая схема поможет снизить экологическую нагрузку на атмосферу и повысить эффективность котельных, отметил доцент кафедры "Цифровая экономика и информационные технологии" ЮУрГУ Сергей Алюков.Также, по мнению ученых, разработка позволит использовать сбросное тепло в энерготехнологическом комплексе для работы бромисто-литиевых холодильных машин и в системе выделения газов из воды. Кроме того, на ее основе можно будет создать технологический комплекс по получению вторичной технологической продукции в виде сжатых газов.Преимущество разработанной технологии, по словам авторов, заключается в комбинировании утилизации теплоты и получении дополнительной технологической продукции. Аналогичные исследования до сих пор проводились только на контактных теплообменниках, применяемых на ТЭЦ.Ученые использовали методы математического и физического моделирования. В ближайшее время они займутся созданием опытного образца на средства, привлекаемые за счет грантов.

https://ria.ru/20210420/tpu-1728619407.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, южно-уральский государственный университет, жкх, челябинск, россия, открытия - риа наука