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Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 05.07.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска утром во вторник выпустили восемь ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщает... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T07:56

2022-07-05T07:56

2022-07-05T07:57

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска утром во вторник выпустили восемь ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07.45 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено восемь ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220705/donetsk-1800232233.html

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Максим Горбачев

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