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Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 05.07.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска утром во вторник выпустили восемь ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщает... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T07:56
2022-07-05T07:56
2022-07-05T07:57
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска утром во вторник выпустили восемь ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07.45 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено восемь ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика
07:56 05.07.2022 (обновлено: 07:57 05.07.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой