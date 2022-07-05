https://ria.ru/20220705/yaponiya-1800419113.html

Депутат заявил, что "Сахалин-2" влияет на санкционную политику Японии

Депутат заявил, что "Сахалин-2" влияет на санкционную политику Японии - РИА Новости, 05.07.2022

Депутат заявил, что "Сахалин-2" влияет на санкционную политику Японии

Япония вводит санкции против России постепенно, в зависимости от того, как развивается ситуация вокруг проекта "Сахалин-2", считает депутат от "Единой России"... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T15:13

2022-07-05T15:13

2022-07-05T15:26

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Япония вводит санкции против России постепенно, в зависимости от того, как развивается ситуация вокруг проекта "Сахалин-2", считает депутат от "Единой России" Олег Морозов.Во вторник стало известно, что Япония ввела очередные санкции против России, предусмотрен и запрет на ввоз российского золота. Новые санкции введены против 6 организаций и 57 физлиц из РФ, включая, в частности, родственников основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова.В конце февраля Shell объявила, что выходит из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, в том числе из "Сахалина-2". Потери от этого в компании оценивают в 4-5 миллиардов долларов. Японская сторона подчеркивала намерение остаться в проекте, так как участие в нем позволяет обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов. 30 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о национализации "Сахалин-2", после чего правительство Японии запросило у Москвы информацию относительно указа о проекте.

https://ria.ru/20220705/yaponiya-1800400595.html

https://ria.ru/20220701/yapontsy-1799616156.html

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в мире, россия, япония, алексей мордашов, владимир путин, сша, shell, газпром, газпром нефть