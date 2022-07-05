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Депутат заявил, что "Сахалин-2" влияет на санкционную политику Японии - РИА Новости, 05.07.2022
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Депутат заявил, что "Сахалин-2" влияет на санкционную политику Японии
Депутат заявил, что "Сахалин-2" влияет на санкционную политику Японии - РИА Новости, 05.07.2022
Депутат заявил, что "Сахалин-2" влияет на санкционную политику Японии
Япония вводит санкции против России постепенно, в зависимости от того, как развивается ситуация вокруг проекта "Сахалин-2", считает депутат от "Единой России"... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T15:13
2022-07-05T15:26
в мире
россия
япония
алексей мордашов
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Япония вводит санкции против России постепенно, в зависимости от того, как развивается ситуация вокруг проекта "Сахалин-2", считает депутат от "Единой России" Олег Морозов.Во вторник стало известно, что Япония ввела очередные санкции против России, предусмотрен и запрет на ввоз российского золота. Новые санкции введены против 6 организаций и 57 физлиц из РФ, включая, в частности, родственников основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова.В конце февраля Shell объявила, что выходит из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, в том числе из "Сахалина-2". Потери от этого в компании оценивают в 4-5 миллиардов долларов. Японская сторона подчеркивала намерение остаться в проекте, так как участие в нем позволяет обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов. 30 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о национализации "Сахалин-2", после чего правительство Японии запросило у Москвы информацию относительно указа о проекте.
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в мире, россия, япония, алексей мордашов, владимир путин, сша, shell, газпром, газпром нефть
15:13 05.07.2022 (обновлено: 15:26 05.07.2022)
 
Депутат заявил, что "Сахалин-2" влияет на санкционную политику Японии

Депутат Морозов: Япония вводит санкции постепенно из-за "Сахалина-2"

© AP PhotoТанкер Sun Arrows на терминале по отгрузке СПГ проекта "Сахалин-2"
Танкер Sun Arrows на терминале по отгрузке СПГ проекта Сахалин-2 - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AP Photo
Танкер Sun Arrows на терминале по отгрузке СПГ проекта "Сахалин-2". Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Япония вводит санкции против России постепенно, в зависимости от того, как развивается ситуация вокруг проекта "Сахалин-2", считает депутат от "Единой России" Олег Морозов.
Во вторник стало известно, что Япония ввела очередные санкции против России, предусмотрен и запрет на ввоз российского золота. Новые санкции введены против 6 организаций и 57 физлиц из РФ, включая, в частности, родственников основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова.
Токио - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
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"Япония лихорадочно ищет свое место в западном строю. Боится опоздать, так как потенциальные сливки с санкционной политики в виде благосклонности США могут собрать другие. В самих санкциях ничего нового. Но они, на мой взгляд, увязаны с процессами, которые идут вокруг проекта "Сахалин-2". Отсюда отложенный статус некоторых японских санкций. Они ждут, как будет практически реализовываться указ президента Путина по приоритетности российской юрисдикции по данному проекту", - сказал РИА Новости Морозов.

В конце февраля Shell объявила, что выходит из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, в том числе из "Сахалина-2". Потери от этого в компании оценивают в 4-5 миллиардов долларов. Японская сторона подчеркивала намерение остаться в проекте, так как участие в нем позволяет обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов. 30 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о национализации "Сахалин-2", после чего правительство Японии запросило у Москвы информацию относительно указа о проекте.
Танкер-газовоз Гранд Анива для перевозки сахалинского сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
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