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Госдума сняла с рассмотрения проект о Дне Победы над Японией
Госдума сняла с рассмотрения проект о Дне Победы над Японией - РИА Новости, 05.07.2022
Госдума сняла с рассмотрения проект о Дне Победы над Японией
Депутаты Госдумы РФ сняли с рассмотрения проект о переименовании даты 3 сентября в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T14:45
2022-07-05T14:45
2022-07-05T14:45
япония
россия
госдума рф
андрей картаполов
вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы РФ сняли с рассмотрения проект о переименовании даты 3 сентября в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.Внесенным законопроектом предлагалось изменить наименование дня воинской славы России "3 сентября – День окончания Второй мировой войны" на "3 сентября – День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны"."Прошу снять с рассмотрения 69 вопрос (проект о переименовании даты – ред.), здесь необходимо проведение дополнительных консультаций", - сообщил на заседании один из авторов инициативы и глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, россия, госдума рф, андрей картаполов, вторая мировая война (1939-1945)
Госдума сняла с рассмотрения проект о Дне Победы над Японией
Госдума сняла с рассмотрения проект о переименовании 3 сентября в День Победы над Японией