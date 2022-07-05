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Госдума сняла с рассмотрения проект о Дне Победы над Японией

Госдума сняла с рассмотрения проект о Дне Победы над Японией - РИА Новости, 05.07.2022

Госдума сняла с рассмотрения проект о Дне Победы над Японией

Депутаты Госдумы РФ сняли с рассмотрения проект о переименовании даты 3 сентября в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T14:45

2022-07-05T14:45

2022-07-05T14:45

япония

россия

госдума рф

андрей картаполов

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы РФ сняли с рассмотрения проект о переименовании даты 3 сентября в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.Внесенным законопроектом предлагалось изменить наименование дня воинской славы России "3 сентября – День окончания Второй мировой войны" на "3 сентября – День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны"."Прошу снять с рассмотрения 69 вопрос (проект о переименовании даты – ред.), здесь необходимо проведение дополнительных консультаций", - сообщил на заседании один из авторов инициативы и глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.

https://ria.ru/20220315/biolaboratorii-1778263535.html

япония

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Кирилл Волков

япония, россия, госдума рф, андрей картаполов, вторая мировая война (1939-1945)