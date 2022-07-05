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Эксперт: Япония в отношении санкций против России не "рубит с плеча" - РИА Новости, 05.07.2022
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Эксперт: Япония в отношении санкций против России не "рубит с плеча"
Эксперт: Япония в отношении санкций против России не "рубит с плеча" - РИА Новости, 05.07.2022
Эксперт: Япония в отношении санкций против России не "рубит с плеча"
Япония в вопросе антироссийских санкций традиционно идет в фарватере США и ЕС, при этом подходит к ним с осторожностью и, как правило, не спешит рубить с плеча, РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T14:39
2022-07-05T14:46
в мире
алексей мордашов
россия
япония
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Япония в вопросе антироссийских санкций традиционно идет в фарватере США и ЕС, при этом подходит к ним с осторожностью и, как правило, не спешит рубить с плеча, считает старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Корнеев.Во вторник стало известно о том, что Япония ввела санкции против 6 организаций и 57 физлиц из РФ, включая, в частности, родственников основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова."Но хотя удар по "Северстали" нанесен по касательной, в нем я усматриваю экономическую конкуренцию. Ведь Россия и Япония являются крупнейшими экспортерами стали на мировом рынке, поставляя ее почти в равных объемах - по более 30 миллионов тонн в год", - добавил эксперт.По его словам, если Россия теряет сейчас из-за санкций американский и частично европейский рынок стали, то японцы, естественно, будут стремиться эти ниши занять. "Быстро они это сделать не смогут, поскольку нужны инвестиции, новые логистические цепочки, но нацеливаться на это они будут точно", - заключил Корнеев.
https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788406089.html
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в мире, алексей мордашов, россия, япония
14:39 05.07.2022 (обновлено: 14:46 05.07.2022)
 
Эксперт: Япония в отношении санкций против России не "рубит с плеча"

Эксперт Корнеев: Токио в санкциях против России действует как Запад, но не "рубит с плеча"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкТокио
Токио - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Япония в вопросе антироссийских санкций традиционно идет в фарватере США и ЕС, при этом подходит к ним с осторожностью и, как правило, не спешит рубить с плеча, считает старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Корнеев.
Во вторник стало известно о том, что Япония ввела санкции против 6 организаций и 57 физлиц из РФ, включая, в частности, родственников основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова.
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Эксперты считают, что санкции Японии не станут критичными для России
"В своих антироссийских санкциях Япония всегда следует в фарватере США и ЕС. То есть сначала те или иные санкции против РФ объявляет Вашингтон и Брюссель, а через некоторое время к ним присоединяется Токио. Просто японцы подходят к ним с традиционной осторожностью, они не спешат, как правило, рубить с плеча. Неудивительно, что их очередные санкции, например, касаются не самого Мордашова, а его родственников", - сказал Корнеев РИА Новости.
"Но хотя удар по "Северстали" нанесен по касательной, в нем я усматриваю экономическую конкуренцию. Ведь Россия и Япония являются крупнейшими экспортерами стали на мировом рынке, поставляя ее почти в равных объемах - по более 30 миллионов тонн в год", - добавил эксперт.
По его словам, если Россия теряет сейчас из-за санкций американский и частично европейский рынок стали, то японцы, естественно, будут стремиться эти ниши занять. "Быстро они это сделать не смогут, поскольку нужны инвестиции, новые логистические цепочки, но нацеливаться на это они будут точно", - заключил Корнеев.
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