https://ria.ru/20220705/yaponiya-1800400595.html
Эксперт: Япония в отношении санкций против России не "рубит с плеча"
Эксперт: Япония в отношении санкций против России не "рубит с плеча" - РИА Новости, 05.07.2022
Эксперт: Япония в отношении санкций против России не "рубит с плеча"
Япония в вопросе антироссийских санкций традиционно идет в фарватере США и ЕС, при этом подходит к ним с осторожностью и, как правило, не спешит рубить с плеча, РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T14:39
2022-07-05T14:39
2022-07-05T14:46
в мире
алексей мордашов
россия
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746766803_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_97011a6cdf44dcb8066d54e3bbd366e7.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Япония в вопросе антироссийских санкций традиционно идет в фарватере США и ЕС, при этом подходит к ним с осторожностью и, как правило, не спешит рубить с плеча, считает старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Корнеев.Во вторник стало известно о том, что Япония ввела санкции против 6 организаций и 57 физлиц из РФ, включая, в частности, родственников основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова."Но хотя удар по "Северстали" нанесен по касательной, в нем я усматриваю экономическую конкуренцию. Ведь Россия и Япония являются крупнейшими экспортерами стали на мировом рынке, поставляя ее почти в равных объемах - по более 30 миллионов тонн в год", - добавил эксперт.По его словам, если Россия теряет сейчас из-за санкций американский и частично европейский рынок стали, то японцы, естественно, будут стремиться эти ниши занять. "Быстро они это сделать не смогут, поскольку нужны инвестиции, новые логистические цепочки, но нацеливаться на это они будут точно", - заключил Корнеев.
https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788406089.html
https://ria.ru/20220701/yapontsy-1799616156.html
россия
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746766803_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e8c952cb29302a2a22c6729af2e5107.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алексей мордашов, россия, япония
14:39 05.07.2022 (обновлено: 14:46 05.07.2022)
Эксперт: Япония в отношении санкций против России не "рубит с плеча"
Эксперт Корнеев: Токио в санкциях против России действует как Запад, но не "рубит с плеча"