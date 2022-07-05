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У Японии не будет ни нефти, ни газа из России, заявил Медведев - РИА Новости, 05.07.2022
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У Японии не будет ни нефти, ни газа из России, заявил Медведев
У Японии не будет ни нефти, ни газа из России, заявил Медведев - РИА Новости, 05.07.2022
У Японии не будет ни нефти, ни газа из России, заявил Медведев
Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя заявление главы японского правительства Фумио Кисиды про потолок цены на российскую нефть, заявил,... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T11:21
2022-07-05T13:16
экономика
цены на нефть
россия
япония
сахалин-2
фумио кисида
дмитрий медведев
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя заявление главы японского правительства Фумио Кисиды про потолок цены на российскую нефть, заявил, что Токио не получит энергоносители из России и может забыть про участие в "Сахалине-2". Ране Кисида сказал, что решение об ограничении стоимости российской нефти уже принято. При этом в Кремле отметили, что такое заявление само по себе не значит, что эти меры поддержали другие страны."В переводе с японского на русский это означает: нефти будет на рынке существенно меньше, а цена ее будет гораздо выше. Причём выше прогнозируемой астрономической цены в 300–400 долларов. Сравните с динамикой цен на газ. А вот у Японии не будет ни нефти, ни газа из России. Как и участия в проекте по СПГ "Сахалин-2", — написал он в Telegram-канале.Лидеры G7 на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. В коммюнике по итогам саммита отмечается, что участники поддерживают решение ЕС изучить пути сдерживания цен на энергоресурсы, включая введение временного ограничения цен на импорт.При этом западные СМИ со ссылкой на официальные лица в ЕС сообщали, что Германия и некоторые другие стран Евросоюза на закрытой встрече выражали обеспокоенность в связи с возможным "лимитом цен" на российскую нефть после того, как страны G7 договорились начать работу по этому вопросу. В Берлине заявили, что такое предложение добавили в коммюнике под давлением Вашингтона. На следующий день посол призвал относиться к этому предложению "реалистично", отмечало агентство Рейтер. Озабоченность Германии поддержала Венгрия.
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экономика, цены на нефть, россия, япония, сахалин-2, фумио кисида, дмитрий медведев
11:21 05.07.2022 (обновлено: 13:16 05.07.2022)
 
У Японии не будет ни нефти, ни газа из России, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев заявил, что Япония может лишиться поставок нефти и газа из России

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя заявление главы японского правительства Фумио Кисиды про потолок цены на российскую нефть, заявил, что Токио не получит энергоносители из России и может забыть про участие в "Сахалине-2".
Ране Кисида сказал, что решение об ограничении стоимости российской нефти уже принято. При этом в Кремле отметили, что такое заявление само по себе не значит, что эти меры поддержали другие страны.
"В переводе с японского на русский это означает: нефти будет на рынке существенно меньше, а цена ее будет гораздо выше. Причём выше прогнозируемой астрономической цены в 300–400 долларов. Сравните с динамикой цен на газ. А вот у Японии не будет ни нефти, ни газа из России. Как и участия в проекте по СПГ "Сахалин-2", — написал он в Telegram-канале.
Лидеры G7 на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. В коммюнике по итогам саммита отмечается, что участники поддерживают решение ЕС изучить пути сдерживания цен на энергоресурсы, включая введение временного ограничения цен на импорт.
При этом западные СМИ со ссылкой на официальные лица в ЕС сообщали, что Германия и некоторые другие стран Евросоюза на закрытой встрече выражали обеспокоенность в связи с возможным "лимитом цен" на российскую нефть после того, как страны G7 договорились начать работу по этому вопросу. В Берлине заявили, что такое предложение добавили в коммюнике под давлением Вашингтона. На следующий день посол призвал относиться к этому предложению "реалистично", отмечало агентство Рейтер. Озабоченность Германии поддержала Венгрия.
Танкер на терминале по отгрузке СПГ проекта Сахалин-2 - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
05:00
Япония попросила Россию разъяснить указ Путина о "Сахалине-2"
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияЯпонияСахалин-2Фумио КисидаДмитрий Медведев
 
 
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