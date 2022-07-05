https://ria.ru/20220705/yaponiya-1800248493.html

Япония вводит санкции против 57 физлиц из России

Япония вводит санкции против 57 физлиц из России - РИА Новости, 05.07.2022

Япония вводит санкции против 57 физлиц из России

Новый санкционный список Японии включает 57 физических лиц и 6 организаций из РФ, в том числе главу военно-гражданской администрации Херсонской области... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T07:14

2022-07-05T07:14

2022-07-05T07:14

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ТОКИО, 5 июл – РИА Новости. Новый санкционный список Японии включает 57 физических лиц и 6 организаций из РФ, в том числе главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова, вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, родственников основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова, а также виолончелиста Сергея Ролдугина с супругой.Среди компаний значатся АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", Фонд стратегической культуры, а также ряд информационных порталов, включая SouthFront и Инфорос.Санкции предполагают заморозку активов в Японии при обнаружении таковых, а также запрет на проведение финансовых операций с указанными лицами и организациями.

https://ria.ru/20220705/uslugi-1800247677.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, япония, в мире, россия