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Япония вводит санкции против 57 физлиц из России - РИА Новости, 05.07.2022
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Япония вводит санкции против 57 физлиц из России
Япония вводит санкции против 57 физлиц из России - РИА Новости, 05.07.2022
Япония вводит санкции против 57 физлиц из России
Новый санкционный список Японии включает 57 физических лиц и 6 организаций из РФ, в том числе главу военно-гражданской администрации Херсонской области... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T07:14
2022-07-05T07:14
экономика
япония
в мире
россия
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ТОКИО, 5 июл – РИА Новости. Новый санкционный список Японии включает 57 физических лиц и 6 организаций из РФ, в том числе главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова, вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, родственников основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова, а также виолончелиста Сергея Ролдугина с супругой.Среди компаний значатся АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", Фонд стратегической культуры, а также ряд информационных порталов, включая SouthFront и Инфорос.Санкции предполагают заморозку активов в Японии при обнаружении таковых, а также запрет на проведение финансовых операций с указанными лицами и организациями.
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экономика, япония, в мире, россия
07:14 05.07.2022
 
Япония вводит санкции против 57 физлиц из России

Япония вводит санкции против 57 физических лиц и шести организаций из России

© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
Токийская башня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 5 июл – РИА Новости. Новый санкционный список Японии включает 57 физических лиц и 6 организаций из РФ, в том числе главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова, вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, родственников основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова, а также виолончелиста Сергея Ролдугина с супругой.
Среди компаний значатся АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", Фонд стратегической культуры, а также ряд информационных порталов, включая SouthFront и Инфорос.
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
07:00
Япония запрещает оказание финансовых услуг России
Санкции предполагают заморозку активов в Японии при обнаружении таковых, а также запрет на проведение финансовых операций с указанными лицами и организациями.
 
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