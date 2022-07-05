https://ria.ru/20220705/yaponiya-1800248493.html
Япония вводит санкции против 57 физлиц из России
Япония вводит санкции против 57 физлиц из России - РИА Новости, 05.07.2022
Япония вводит санкции против 57 физлиц из России
Новый санкционный список Японии включает 57 физических лиц и 6 организаций из РФ, в том числе главу военно-гражданской администрации Херсонской области... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T07:14
2022-07-05T07:14
2022-07-05T07:14
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ТОКИО, 5 июл – РИА Новости. Новый санкционный список Японии включает 57 физических лиц и 6 организаций из РФ, в том числе главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова, вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, родственников основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова, а также виолончелиста Сергея Ролдугина с супругой.Среди компаний значатся АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", Фонд стратегической культуры, а также ряд информационных порталов, включая SouthFront и Инфорос.Санкции предполагают заморозку активов в Японии при обнаружении таковых, а также запрет на проведение финансовых операций с указанными лицами и организациями.
https://ria.ru/20220705/uslugi-1800247677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, япония, в мире, россия
Япония вводит санкции против 57 физлиц из России
Япония вводит санкции против 57 физических лиц и шести организаций из России
ТОКИО, 5 июл – РИА Новости. Новый санкционный список Японии включает 57 физических лиц и 6 организаций из РФ, в том числе главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова, вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, родственников основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова, а также виолончелиста Сергея Ролдугина с супругой.
Среди компаний значатся АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", Фонд стратегической культуры, а также ряд информационных порталов, включая SouthFront и Инфорос.
Санкции предполагают заморозку активов в Японии
при обнаружении таковых, а также запрет на проведение финансовых операций с указанными лицами и организациями.