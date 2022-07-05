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Выплату при осложнениях после вакцинации начали оформлять онлайн в МО

Выплату при осложнениях после вакцинации начали оформлять онлайн в МО - РИА Новости, 05.07.2022

Выплату при осложнениях после вакцинации начали оформлять онлайн в МО

Жители Московской области теперь смогут оформить выплату в случае осложнений после вакцинации онлайн на сайте "Госуслуги", не приходя в МФЦ, сообщил телеканал... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T15:35

2022-07-05T15:35

2022-07-05T15:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Жители Московской области теперь смогут оформить выплату в случае осложнений после вакцинации онлайн на сайте "Госуслуги", не приходя в МФЦ, сообщил телеканал "360"."Если после вакцинации у пациента появились осложнения, он может получить пособие или денежную компенсацию", – рассказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник.Чтобы оформить выплату, нужно зайти на портал "Госуслуги", заполнить электронную заявку, указать реквизиты для перечисления средств и приложить документы. Услугу предоставят в течение 10 дней.В случае подтвержденных осложнений после вакцинации жителям региона полагается разовая выплата в размере 10 тысяч рублей. Пособие в размере 30 тысяч рублей может получить представитель семьи пациента в случае его смерти, наступившей из-за осложнений."Право на ежемесячную компенсацию у нас имеют граждане, признанные инвалидами вследствие осложнения. Эта сумма ежегодно индексируется. Сейчас ее размер составляет 1484 рубля", – добавила Куртяник.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)