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Выплату при осложнениях после вакцинации начали оформлять онлайн в МО - РИА Новости, 05.07.2022
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Выплату при осложнениях после вакцинации начали оформлять онлайн в МО
Выплату при осложнениях после вакцинации начали оформлять онлайн в МО - РИА Новости, 05.07.2022
Выплату при осложнениях после вакцинации начали оформлять онлайн в МО
Жители Московской области теперь смогут оформить выплату в случае осложнений после вакцинации онлайн на сайте "Госуслуги", не приходя в МФЦ, сообщил телеканал... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T15:35
2022-07-05T15:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Жители Московской области теперь смогут оформить выплату в случае осложнений после вакцинации онлайн на сайте "Госуслуги", не приходя в МФЦ, сообщил телеканал "360"."Если после вакцинации у пациента появились осложнения, он может получить пособие или денежную компенсацию", – рассказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник.Чтобы оформить выплату, нужно зайти на портал "Госуслуги", заполнить электронную заявку, указать реквизиты для перечисления средств и приложить документы. Услугу предоставят в течение 10 дней.В случае подтвержденных осложнений после вакцинации жителям региона полагается разовая выплата в размере 10 тысяч рублей. Пособие в размере 30 тысяч рублей может получить представитель семьи пациента в случае его смерти, наступившей из-за осложнений."Право на ежемесячную компенсацию у нас имеют граждане, признанные инвалидами вследствие осложнения. Эта сумма ежегодно индексируется. Сейчас ее размер составляет 1484 рубля", – добавила Куртяник.
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московская область (подмосковье)
15:35 05.07.2022
 

Выплату при осложнениях после вакцинации начали оформлять онлайн в МО

© РИА Новости / Павел ЛисицынМедицинский сотрудник наполняет шприц вакциной
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Жители Московской области теперь смогут оформить выплату в случае осложнений после вакцинации онлайн на сайте "Госуслуги", не приходя в МФЦ, сообщил телеканал "360".
"Если после вакцинации у пациента появились осложнения, он может получить пособие или денежную компенсацию", – рассказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник.
Чтобы оформить выплату, нужно зайти на портал "Госуслуги", заполнить электронную заявку, указать реквизиты для перечисления средств и приложить документы. Услугу предоставят в течение 10 дней.
В случае подтвержденных осложнений после вакцинации жителям региона полагается разовая выплата в размере 10 тысяч рублей. Пособие в размере 30 тысяч рублей может получить представитель семьи пациента в случае его смерти, наступившей из-за осложнений.
"Право на ежемесячную компенсацию у нас имеют граждане, признанные инвалидами вследствие осложнения. Эта сумма ежегодно индексируется. Сейчас ее размер составляет 1484 рубля", – добавила Куртяник.
 
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