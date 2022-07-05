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В Госдуме заработает группа по противодействию вмешательству в выборы
В Госдуме заработает группа по противодействию вмешательству в выборы - РИА Новости, 05.07.2022
В Госдуме заработает группа по противодействию вмешательству в выборы
В Госдуме начинает работу мониторинговая группа по противодействию иностранному вмешательству в выборы, ее возглавит депутат Андрей Альшевских, сообщил глава... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T09:32
2022-07-05T09:32
2022-07-05T10:02
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игорь борисов
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В Госдуме начинает работу мониторинговая группа по противодействию иностранному вмешательству в выборы, ее возглавит депутат Андрей Альшевских, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне Василий Пискарев."В Госдуме начинает работу мониторинговая группа по противодействию иностранному вмешательству в выборы", - приводит слова Пискарева Telegram-канал комиссии.Он также проинформировал, что создаваемую мониторинговую группу возглавит заместитель председателя комиссии Альшевских, а от ЦИК РФ в состав группы войдет Игорь Борисов.Члены комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России провели встречу с заместителем председателя ЦИК РФ Николаем Булаевым."В условиях беспрецедентного внешнего давления на Россию важно организовать оперативный мониторинг и анализ фактов вмешательства в выборы различных уровней - губернаторские, в региональные и муниципальные представительные органы", - подчеркнул на встрече Пискарев.Также он рассказал, что "по экспертным оценкам, ожидаются попытки подорвать доверие населения к институту дистанционного электронного голосования, организовать ставшие уже традиционными кибератаки на ресурсы ЦИК и избиркомов, ангажированные выпады со стороны иностранных псевдоэкспертов, мотивированных зарубежными подачками, обрушить на избирателей шквал фейков и другие провокации".По итогам встречи Пискарев сообщил, что все попытки вмешательства в избирательную кампанию 2022 года будут детально изучены, на основе анализа будут предложены адекватные угрозам законодательные меры реагирования.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, госдума рф, цик рф, игорь борисов, николай булаев
09:32 05.07.2022 (обновлено: 10:02 05.07.2022)
В Госдуме заработает группа по противодействию вмешательству в выборы
В Госдуме заработает группа по противодействию иностранному вмешательству в выборы
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
В Госдуме начинает работу мониторинговая группа по противодействию иностранному вмешательству в выборы, ее возглавит депутат Андрей Альшевских, сообщил
глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне Василий Пискарев.
"В Госдуме
начинает работу мониторинговая группа по противодействию иностранному вмешательству в выборы", - приводит слова Пискарева Telegram-канал комиссии.
Он также проинформировал, что создаваемую мониторинговую группу возглавит заместитель председателя комиссии Альшевских, а от ЦИК РФ
в состав группы войдет Игорь Борисов
.
Члены комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России
провели встречу с заместителем председателя ЦИК РФ Николаем Булаевым
.
"В условиях беспрецедентного внешнего давления на Россию важно организовать оперативный мониторинг и анализ фактов вмешательства в выборы различных уровней - губернаторские, в региональные и муниципальные представительные органы", - подчеркнул на встрече Пискарев.
Также он рассказал, что "по экспертным оценкам, ожидаются попытки подорвать доверие населения к институту дистанционного электронного голосования, организовать ставшие уже традиционными кибератаки на ресурсы ЦИК и избиркомов, ангажированные выпады со стороны иностранных псевдоэкспертов, мотивированных зарубежными подачками, обрушить на избирателей шквал фейков и другие провокации".
По итогам встречи Пискарев сообщил, что все попытки вмешательства в избирательную кампанию 2022 года будут детально изучены, на основе анализа будут предложены адекватные угрозам законодательные меры реагирования.