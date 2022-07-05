https://ria.ru/20220705/vybory-1800276094.html

В Госдуме заработает группа по противодействию вмешательству в выборы

В Госдуме заработает группа по противодействию вмешательству в выборы - РИА Новости, 05.07.2022

В Госдуме заработает группа по противодействию вмешательству в выборы

В Госдуме начинает работу мониторинговая группа по противодействию иностранному вмешательству в выборы, ее возглавит депутат Андрей Альшевских, сообщил глава... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T09:32

2022-07-05T09:32

2022-07-05T10:02

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политика

госдума рф

цик рф

игорь борисов

николай булаев

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В Госдуме начинает работу мониторинговая группа по противодействию иностранному вмешательству в выборы, ее возглавит депутат Андрей Альшевских, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне Василий Пискарев."В Госдуме начинает работу мониторинговая группа по противодействию иностранному вмешательству в выборы", - приводит слова Пискарева Telegram-канал комиссии.Он также проинформировал, что создаваемую мониторинговую группу возглавит заместитель председателя комиссии Альшевских, а от ЦИК РФ в состав группы войдет Игорь Борисов.Члены комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России провели встречу с заместителем председателя ЦИК РФ Николаем Булаевым."В условиях беспрецедентного внешнего давления на Россию важно организовать оперативный мониторинг и анализ фактов вмешательства в выборы различных уровней - губернаторские, в региональные и муниципальные представительные органы", - подчеркнул на встрече Пискарев.Также он рассказал, что "по экспертным оценкам, ожидаются попытки подорвать доверие населения к институту дистанционного электронного голосования, организовать ставшие уже традиционными кибератаки на ресурсы ЦИК и избиркомов, ангажированные выпады со стороны иностранных псевдоэкспертов, мотивированных зарубежными подачками, обрушить на избирателей шквал фейков и другие провокации".По итогам встречи Пискарев сообщил, что все попытки вмешательства в избирательную кампанию 2022 года будут детально изучены, на основе анализа будут предложены адекватные угрозам законодательные меры реагирования.

https://ria.ru/20211217/vybory-1764293302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, госдума рф, цик рф, игорь борисов, николай булаев