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Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой

Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой - РИА Новости, 05.07.2022

Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой

Украинские войска в 19.40 обстреляли населенный пункт Ясиноватая, выпустив 10 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T20:19

2022-07-05T20:19

2022-07-05T20:19

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ясиноватая

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска в 19.40 обстреляли населенный пункт Ясиноватая, выпустив 10 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 19.40 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220705/ukraina-1800222865.html

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в мире, ясиноватая, украина