https://ria.ru/20220705/vosstanovlenie-1800550138.html

Польша хочет заняться восстановлением Харьковской области Украины

Польша хочет заняться восстановлением Харьковской области Украины - РИА Новости, 05.07.2022

Польша хочет заняться восстановлением Харьковской области Украины

Польша займется восстановлением Харьковской области Украины, заявил заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач в эфире Польского радио. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T22:56

2022-07-05T22:56

2022-07-05T22:56

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

киев

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ВАРШАВА, 5 июл – РИА Новости. Польша займется восстановлением Харьковской области Украины, заявил заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач в эфире Польского радио."Там уже начаты первые проекты, в которых мы будем сотрудничать также в контексте тяжелой промышленности, но и в высокотехнологичной", - добавил он.В понедельник в Лугано состоялась международная конференция, посвященная восстановлению Украины. Владимир Зеленский предложил начать работы по восстановлению до завершения боевых действий. По оценке выступившего на конференции украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, план восстановления Украины оценивается в 750 миллиардов долларов, главным источником его финансирования Киев видит конфискованные российские активы. На втором месте гранты и льготные кредиты международных финансовых организаций и стран-партнеров.

https://ria.ru/20220705/vosstanovlenie-1800510101.html

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, киев