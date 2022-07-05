Польша хочет заняться восстановлением Харьковской области Украины
Замминистра МИД Польши Пшидач: страна займется восстановлением Харьковской области Украины
Здание министерства финансов Польши в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 5 июл – РИА Новости. Польша займется восстановлением Харьковской области Украины, заявил заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач в эфире Польского радио.
"Сегодня шла дискуссия о выделении конкретных регионов, на которых конкретное государство могло бы сконцентрировать свое внимание. Мы уже ранее, прежде чем сегодняшние карты были представлены премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Лугано, договорились, - премьер-министр Моравецкий с премьер-министром Шмыгалем - что областью, на которой Польша будет концентрироваться, это Харьковская область", - сказал Пшидач.
"Там уже начаты первые проекты, в которых мы будем сотрудничать также в контексте тяжелой промышленности, но и в высокотехнологичной", - добавил он.
В понедельник в Лугано состоялась международная конференция, посвященная восстановлению Украины. Владимир Зеленский предложил начать работы по восстановлению до завершения боевых действий. По оценке выступившего на конференции украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, план восстановления Украины оценивается в 750 миллиардов долларов, главным источником его финансирования Киев видит конфискованные российские активы. На втором месте гранты и льготные кредиты международных финансовых организаций и стран-партнеров.