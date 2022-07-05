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Польша хочет заняться восстановлением Харьковской области Украины - РИА Новости, 05.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220705/vosstanovlenie-1800550138.html
Польша хочет заняться восстановлением Харьковской области Украины
Польша хочет заняться восстановлением Харьковской области Украины - РИА Новости, 05.07.2022
Польша хочет заняться восстановлением Харьковской области Украины
Польша займется восстановлением Харьковской области Украины, заявил заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач в эфире Польского радио. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T22:56
2022-07-05T22:56
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
киев
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ВАРШАВА, 5 июл – РИА Новости. Польша займется восстановлением Харьковской области Украины, заявил заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач в эфире Польского радио."Там уже начаты первые проекты, в которых мы будем сотрудничать также в контексте тяжелой промышленности, но и в высокотехнологичной", - добавил он.В понедельник в Лугано состоялась международная конференция, посвященная восстановлению Украины. Владимир Зеленский предложил начать работы по восстановлению до завершения боевых действий. По оценке выступившего на конференции украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, план восстановления Украины оценивается в 750 миллиардов долларов, главным источником его финансирования Киев видит конфискованные российские активы. На втором месте гранты и льготные кредиты международных финансовых организаций и стран-партнеров.
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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, киев
22:56 05.07.2022
 
Польша хочет заняться восстановлением Харьковской области Украины

Замминистра МИД Польши Пшидач: страна займется восстановлением Харьковской области Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов Польши в Варшаве
Здание министерства финансов Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание министерства финансов Польши в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 5 июл – РИА Новости. Польша займется восстановлением Харьковской области Украины, заявил заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач в эфире Польского радио.
"Сегодня шла дискуссия о выделении конкретных регионов, на которых конкретное государство могло бы сконцентрировать свое внимание. Мы уже ранее, прежде чем сегодняшние карты были представлены премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Лугано, договорились, - премьер-министр Моравецкий с премьер-министром Шмыгалем - что областью, на которой Польша будет концентрироваться, это Харьковская область", - сказал Пшидач.
"Там уже начаты первые проекты, в которых мы будем сотрудничать также в контексте тяжелой промышленности, но и в высокотехнологичной", - добавил он.
В понедельник в Лугано состоялась международная конференция, посвященная восстановлению Украины. Владимир Зеленский предложил начать работы по восстановлению до завершения боевых действий. По оценке выступившего на конференции украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, план восстановления Украины оценивается в 750 миллиардов долларов, главным источником его финансирования Киев видит конфискованные российские активы. На втором месте гранты и льготные кредиты международных финансовых организаций и стран-партнеров.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийУкраинаКиев
 
 
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