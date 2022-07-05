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В "Единой России" рассказали о работе своего гуманитарного центра в Херсоне - РИА Новости, 05.07.2022
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В "Единой России" рассказали о работе своего гуманитарного центра в Херсоне
В "Единой России" рассказали о работе своего гуманитарного центра в Херсоне - РИА Новости, 05.07.2022
В "Единой России" рассказали о работе своего гуманитарного центра в Херсоне
Гуманитарный центр "Единой России" увеличил объемы помощи и доставляет продуктовые наборы 200 людям в сутки, гуманитарные грузы развозят волонтеры из числа... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T15:32
2022-07-05T15:32
специальная военная операция на украине
общество
здоровье - общество
херсон
единая россия
ситуация в днр и лнр
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ХЕРСОН, 5 июл - РИА Новости. Гуманитарный центр "Единой России" увеличил объемы помощи и доставляет продуктовые наборы 200 людям в сутки, гуманитарные грузы развозят волонтеры из числа местных жителей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы, замруководителя фракции "Единая Россия", руководитель гуманитарной миссии партии по направлению "Юг" Игорь Кастюкевич."От 100 до 200 выездов в день совершают автоволонтеры, которые помогают доставить продуктовые наборы в центре гуманитарной помощи "Единая Россия" в Херсоне. Группы добровольцев, набранные из числа местных жителей, выезжают по заявкам рано утром, чтобы успеть охватить помощью как можно большее количество маломобильных жителей", - сказал Кастюкевич.Депутат рассказал агентству, что были случаи, когда адрес, указанный в заявке, не отображался в навигаторе. Волонтер, который поехал, прошел пешком и не нашел нужный дом."Телефона не было, и мы уже хотели написать человеку, который просил найти бабушку и доставить ей лекарства с продуктами, что не получилось ее найти. Оказалось, название улицы было указано старое. Волонтер на следующее утро, до открытия центра. съездил, нашел бабушку и все ей передал. Очень благодарен нашим автоволонтерам за их порядочность, отзывчивость и ответственность", - поделился подробностями собеседник агентства.В центре помощи рассказали РИА Новости, что для того, чтобы доставить маломобильным жителям Херсона продукты и лекарства, ЕР запустила специальный чатбот, который работает в Telegram (https://t.me/pomosh_herson). Следуя простой инструкции, оставить заявку на доставку гуманитарного продуктового набора может любой. Большинство заявок оформляют для своих родителей дети или родственники, проживающие в других регионах, соседи одиноких жителей или небезразличные знакомые.За месяц работы центра гуманитарной помощи "Единой России" автоволонтеры успели отработать более двух тысяч адресных заявок на оказание индивидуальной помощи маломобильным жителям Херсона.
https://ria.ru/20220705/spetstekhnika-1800249849.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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общество, здоровье - общество, херсон, единая россия, ситуация в днр и лнр
15:32 05.07.2022
 
В "Единой России" рассказали о работе своего гуманитарного центра в Херсоне

Депутат Кастюкевич: волонтеры ЕР в Херсоне доставляют помощь 200 людям в сутки

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкФлаг с символикой партии "Единая Россия"
Флаг с символикой партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Флаг с символикой партии "Единая Россия" . Архивное фото
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ХЕРСОН, 5 июл - РИА Новости. Гуманитарный центр "Единой России" увеличил объемы помощи и доставляет продуктовые наборы 200 людям в сутки, гуманитарные грузы развозят волонтеры из числа местных жителей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы, замруководителя фракции "Единая Россия", руководитель гуманитарной миссии партии по направлению "Юг" Игорь Кастюкевич.
"От 100 до 200 выездов в день совершают автоволонтеры, которые помогают доставить продуктовые наборы в центре гуманитарной помощи "Единая Россия" в Херсоне. Группы добровольцев, набранные из числа местных жителей, выезжают по заявкам рано утром, чтобы успеть охватить помощью как можно большее количество маломобильных жителей", - сказал Кастюкевич.
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Депутат рассказал агентству, что были случаи, когда адрес, указанный в заявке, не отображался в навигаторе. Волонтер, который поехал, прошел пешком и не нашел нужный дом.
"Телефона не было, и мы уже хотели написать человеку, который просил найти бабушку и доставить ей лекарства с продуктами, что не получилось ее найти. Оказалось, название улицы было указано старое. Волонтер на следующее утро, до открытия центра. съездил, нашел бабушку и все ей передал. Очень благодарен нашим автоволонтерам за их порядочность, отзывчивость и ответственность", - поделился подробностями собеседник агентства.
В центре помощи рассказали РИА Новости, что для того, чтобы доставить маломобильным жителям Херсона продукты и лекарства, ЕР запустила специальный чатбот, который работает в Telegram (https://t.me/pomosh_herson). Следуя простой инструкции, оставить заявку на доставку гуманитарного продуктового набора может любой. Большинство заявок оформляют для своих родителей дети или родственники, проживающие в других регионах, соседи одиноких жителей или небезразличные знакомые.
За месяц работы центра гуманитарной помощи "Единой России" автоволонтеры успели отработать более двух тысяч адресных заявок на оказание индивидуальной помощи маломобильным жителям Херсона.
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