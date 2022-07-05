https://ria.ru/20220705/vodokhranilischa-1800377043.html
Столичные водохранилища заполнены для бесперебойного водоснабжения города
Столичные водохранилища заполнены для бесперебойного водоснабжения города - РИА Новости, 05.07.2022
Столичные водохранилища заполнены для бесперебойного водоснабжения города
Все водохранилища столичной системы, несмотря на летнюю жару, заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:45
2022-07-05T13:45
2022-07-05T13:45
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москва
общество
петр бирюков
департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Все водохранилища столичной системы, несмотря на летнюю жару, заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водной системы наполнены до необходимых отметок. Созданных резервов достаточно для обеспечения стабильного водоснабжения города, независимо от погодных условий", - отметил Бирюков.Заммэра напомнил, что подготовка питьевой воды для столицы осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей.По словам Бирюкова, благодаря грамотным действиям специалистов комплекса городского хозяйства были успешно пройдены паводок и половодье после снежной зимы.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что жаркая погода не вызвала резкого увеличения водопотребления в столице. Этот показатель за последнюю неделю, с 27 июня по 3 июля, составил 2,6 миллиона кубометров в сутки, что всего на 1,5% больше, чем неделей ранее.
https://realty.ria.ru/20220506/mosvodokanal-1787162586.html
https://ria.ru/20220703/zhara-1799932493.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, петр бирюков, департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Все водохранилища столичной системы, несмотря на летнюю жару, заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водной системы наполнены до необходимых отметок. Созданных резервов достаточно для обеспечения стабильного водоснабжения города, независимо от погодных условий", - отметил Бирюков.
Заммэра напомнил, что подготовка питьевой воды для столицы осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей.
По словам Бирюкова, благодаря грамотным действиям специалистов комплекса городского хозяйства были успешно пройдены паводок и половодье после снежной зимы.
"Достигнутые показатели позволяют сохранять наполняемость водохранилищ на оптимальном уровне, поэтому аномальная летняя жара не является препятствием для бесперебойного обеспечения жителей Москвы
чистой питьевой водой", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что жаркая погода не вызвала резкого увеличения водопотребления в столице. Этот показатель за последнюю неделю, с 27 июня по 3 июля, составил 2,6 миллиона кубометров в сутки, что всего на 1,5% больше, чем неделей ранее.