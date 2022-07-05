https://ria.ru/20220705/vks-1800312210.html

ВКС поразили высокоточным оружием четыре украинских взвода РСЗО в ДНР

ВКС поразили высокоточным оружием четыре украинских взвода РСЗО в ДНР - РИА Новости, 05.07.2022

ВКС поразили высокоточным оружием четыре украинских взвода РСЗО в ДНР

Воздушно-космические силы России (ВКС) в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поразили четыре украинских артиллерийских взвода реактивных систем залпового огня... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T11:25

2022-07-05T11:25

2022-07-05T11:25

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

херсонская область

горловка

донецкая народная республика

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Воздушно-космические силы России (ВКС) в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поразили четыре украинских артиллерийских взвода реактивных систем залпового огня в ДНР, один артиллерийский взвод гаубиц в Херсонской области, сообщили во вторник в Минобороны РФ."В рамках контрбатарейной борьбы поражено: четыре украинских артиллерийских взвода реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град" в районе населенного пункта Горловка Донецкой Народной Республики, а также один артиллерийский взвод гаубиц "Гиацинт-Б" в районе населенного пункта Кирово Херсонской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220705/minoborony-1800308912.html

херсонская область

горловка

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, херсонская область , горловка, донецкая народная республика