https://ria.ru/20220705/vks-1800312210.html
ВКС поразили высокоточным оружием четыре украинских взвода РСЗО в ДНР
ВКС поразили высокоточным оружием четыре украинских взвода РСЗО в ДНР - РИА Новости, 05.07.2022
ВКС поразили высокоточным оружием четыре украинских взвода РСЗО в ДНР
Воздушно-космические силы России (ВКС) в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поразили четыре украинских артиллерийских взвода реактивных систем залпового огня... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T11:25
2022-07-05T11:25
2022-07-05T11:25
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
херсонская область
горловка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Воздушно-космические силы России (ВКС) в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поразили четыре украинских артиллерийских взвода реактивных систем залпового огня в ДНР, один артиллерийский взвод гаубиц в Херсонской области, сообщили во вторник в Минобороны РФ."В рамках контрбатарейной борьбы поражено: четыре украинских артиллерийских взвода реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град" в районе населенного пункта Горловка Донецкой Народной Республики, а также один артиллерийский взвод гаубиц "Гиацинт-Б" в районе населенного пункта Кирово Херсонской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220705/minoborony-1800308912.html
херсонская область
горловка
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, херсонская область , горловка, донецкая народная республика
ВКС поразили высокоточным оружием четыре украинских взвода РСЗО в ДНР
ВКС поразили высокоточным оружием четыре украинских артиллерийских взвода РСЗО в ДНР