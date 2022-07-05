https://ria.ru/20220705/vetnam-1800263808.html
Лавров 5-6 июля посетит Вьетнам
Лавров 5-6 июля посетит Вьетнам - РИА Новости, 05.07.2022
Лавров 5-6 июля посетит Вьетнам
Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Вьетнам с рабочим визитом 5-6 июля по приглашению его вьетнамского коллеги Буй Тхань Шона, сообщает во... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T08:41
2022-07-05T08:41
2022-07-05T08:41
в мире
россия
вьетнам
нгуен суан фук
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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БАНГКОК, 5 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Вьетнам с рабочим визитом 5-6 июля по приглашению его вьетнамского коллеги Буй Тхань Шона, сообщает во вторник правительственный новостной портал Вьетнама.Визит приурочен к 10-летию всестороннего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией, говорится в сообщении.Вьетнам и Россия установили дипломатические отношения в 1950 году. Две страны повысили уровень своих отношений до уровня стратегического партнерства в 2001 году и всеобъемлющего стратегического партнерства в 2012 году. В 2021 году страны приняли совместное заявление "Видение развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Российской Федерацией и Вьетнамом на период до 2030 года" в ходе официального визита президента Вьетнама Нгуен Суан Фука в Россию, напоминает портал.Объем двусторонней торговли между двумя странами достиг 4,85 миллиарда долларов и 7,1 миллиарда долларов в 2020 и 2021 годах соответственно, отмечается в сообщении. Российские инвесторы вложили более 950 миллионов долларов в 151 проект во Вьетнаме, также сообщает портал.
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вьетнам, нгуен суан фук, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Лавров 5-6 июля посетит Вьетнам
Глава МИД Лавров 5-6 июля посетит Вьетнам с рабочим визитом