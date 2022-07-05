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Лавров 5-6 июля посетит Вьетнам - РИА Новости, 05.07.2022
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Лавров 5-6 июля посетит Вьетнам
Лавров 5-6 июля посетит Вьетнам - РИА Новости, 05.07.2022
Лавров 5-6 июля посетит Вьетнам
Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Вьетнам с рабочим визитом 5-6 июля по приглашению его вьетнамского коллеги Буй Тхань Шона, сообщает во... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T08:41
2022-07-05T08:41
в мире
россия
вьетнам
нгуен суан фук
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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БАНГКОК, 5 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Вьетнам с рабочим визитом 5-6 июля по приглашению его вьетнамского коллеги Буй Тхань Шона, сообщает во вторник правительственный новостной портал Вьетнама.Визит приурочен к 10-летию всестороннего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией, говорится в сообщении.Вьетнам и Россия установили дипломатические отношения в 1950 году. Две страны повысили уровень своих отношений до уровня стратегического партнерства в 2001 году и всеобъемлющего стратегического партнерства в 2012 году. В 2021 году страны приняли совместное заявление "Видение развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Российской Федерацией и Вьетнамом на период до 2030 года" в ходе официального визита президента Вьетнама Нгуен Суан Фука в Россию, напоминает портал.Объем двусторонней торговли между двумя странами достиг 4,85 миллиарда долларов и 7,1 миллиарда долларов в 2020 и 2021 годах соответственно, отмечается в сообщении. Российские инвесторы вложили более 950 миллионов долларов в 151 проект во Вьетнаме, также сообщает портал.
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html
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в мире, россия, вьетнам, нгуен суан фук, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
08:41 05.07.2022
 
Лавров 5-6 июля посетит Вьетнам

Глава МИД Лавров 5-6 июля посетит Вьетнам с рабочим визитом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 5 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Вьетнам с рабочим визитом 5-6 июля по приглашению его вьетнамского коллеги Буй Тхань Шона, сообщает во вторник правительственный новостной портал Вьетнама.
Визит приурочен к 10-летию всестороннего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией, говорится в сообщении.
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Вьетнам и Россия установили дипломатические отношения в 1950 году. Две страны повысили уровень своих отношений до уровня стратегического партнерства в 2001 году и всеобъемлющего стратегического партнерства в 2012 году. В 2021 году страны приняли совместное заявление "Видение развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Российской Федерацией и Вьетнамом на период до 2030 года" в ходе официального визита президента Вьетнама Нгуен Суан Фука в Россию, напоминает портал.
Объем двусторонней торговли между двумя странами достиг 4,85 миллиарда долларов и 7,1 миллиарда долларов в 2020 и 2021 годах соответственно, отмечается в сообщении. Российские инвесторы вложили более 950 миллионов долларов в 151 проект во Вьетнаме, также сообщает портал.
 
В миреРоссияВьетнамНгуен Суан ФукСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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