https://ria.ru/20220705/vetnam-1800263808.html

Лавров 5-6 июля посетит Вьетнам

Лавров 5-6 июля посетит Вьетнам - РИА Новости, 05.07.2022

Лавров 5-6 июля посетит Вьетнам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Вьетнам с рабочим визитом 5-6 июля по приглашению его вьетнамского коллеги Буй Тхань Шона, сообщает во... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T08:41

2022-07-05T08:41

2022-07-05T08:41

в мире

россия

вьетнам

нгуен суан фук

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793541816_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f9e45d2f1af9f978a6a45f20ed910464.jpg

БАНГКОК, 5 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Вьетнам с рабочим визитом 5-6 июля по приглашению его вьетнамского коллеги Буй Тхань Шона, сообщает во вторник правительственный новостной портал Вьетнама.Визит приурочен к 10-летию всестороннего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией, говорится в сообщении.Вьетнам и Россия установили дипломатические отношения в 1950 году. Две страны повысили уровень своих отношений до уровня стратегического партнерства в 2001 году и всеобъемлющего стратегического партнерства в 2012 году. В 2021 году страны приняли совместное заявление "Видение развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Российской Федерацией и Вьетнамом на период до 2030 года" в ходе официального визита президента Вьетнама Нгуен Суан Фука в Россию, напоминает портал.Объем двусторонней торговли между двумя странами достиг 4,85 миллиарда долларов и 7,1 миллиарда долларов в 2020 и 2021 годах соответственно, отмечается в сообщении. Российские инвесторы вложили более 950 миллионов долларов в 151 проект во Вьетнаме, также сообщает портал.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

россия

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, вьетнам, нгуен суан фук, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)