https://ria.ru/20220705/veterany-1800483902.html
Астраханские власти освободили ветеранов от транспортного налога
Астраханские власти освободили ветеранов от транспортного налога - РИА Новости, 05.07.2022
Астраханские власти освободили ветеранов от транспортного налога
Ветеранов боевых действий полностью освободили от уплаты транспортного налога в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T17:44
2022-07-05T17:44
2022-07-05T17:44
общество
астраханская область
игорь бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июл - РИА Новости. Ветеранов боевых действий полностью освободили от уплаты транспортного налога в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин."Депутатский корпус единогласно принял важный законопроект, который по моему поручению разработало региональное правительство. Согласно новому документу, ветераны боевых действий полностью освобождаются от уплаты транспортного налога", - написал он в Telegram.По информации губернатора, региональный закон "О внесении изменений в статью 3 Закона Астраханской области "О транспортном налоге" был принят максимально оперативно. "В начале июня прошло заседание совета по взаимодействию с политическими партиями, на котором представители региональных отделений партий этот вопрос поднимали. А уже 30 июня депутатами областной думы он был принят", - уточнил Бабушкин.Новый закон распространяется на правоотношения с 1 января 2022 года, то есть уже за текущий год ветераны боевых действий транспортный налог уплачивать не будут. Льгота предоставляется на автомобили до 150 лошадиных сил включительно.
https://ria.ru/20220705/veterany-1800424079.html
астраханская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, астраханская область, игорь бабушкин
Астраханские власти освободили ветеранов от транспортного налога
В Астраханской области ветеранов боевых действий освободили от транспортного налога