https://ria.ru/20220705/veteran-1800246623.html

Столетний американский ветеран расплакался, признав, что США "катятся в ад"

Столетний американский ветеран расплакался, признав, что США "катятся в ад" - РИА Новости, 05.07.2022

Столетний американский ветеран расплакался, признав, что США "катятся в ад"

То, за что сражались американские солдаты во время Второй мировой войны, пошло насмарку, заявил в эфире Fox13 столетний ветеран морской пехоты США Карл Декель. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T06:30

2022-07-05T06:30

2022-07-05T10:59

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. То, за что сражались американские солдаты во время Второй мировой войны, пошло насмарку, заявил в эфире Fox13 столетний ветеран морской пехоты США Карл Декель."У нас нет той страны, которая была, когда я рос, совсем нет", — сказал он. По словам ветерана, нынешние американцы совсем не ценят то, что их окружает."Сейчас я так расстроен, что все, что мы делали, и то, за что мы боролись, и парни, которые погибли за это, все это идет насмарку. Наша страна катится прямо в ад", — посетовал Декель и расплакался.При этом он добавил, что служение своей стране во время войны было самым важным делом в его жизни.Несколько недель назад Декель отпраздновал столетие. Он награжден медалью "Серебряная звезда".О том, что США уже скатились в ад, говорил и бывший президент Дональд Трамп. По его словам, за последние два года Соединенные Штаты настолько пошатнулись, что превратились в посмешище. В этом Трамп обвиняет нынешнего главу Белого дома Джо Байдена и его администрацию.

https://ria.ru/20220704/ssha-1799945182.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден