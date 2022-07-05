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Столетний американский ветеран расплакался, признав, что США "катятся в ад" - РИА Новости, 05.07.2022
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Столетний американский ветеран расплакался, признав, что США "катятся в ад"
Столетний американский ветеран расплакался, признав, что США "катятся в ад" - РИА Новости, 05.07.2022
Столетний американский ветеран расплакался, признав, что США "катятся в ад"
То, за что сражались американские солдаты во время Второй мировой войны, пошло насмарку, заявил в эфире Fox13 столетний ветеран морской пехоты США Карл Декель. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T06:30
2022-07-05T10:59
в мире
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. То, за что сражались американские солдаты во время Второй мировой войны, пошло насмарку, заявил в эфире Fox13 столетний ветеран морской пехоты США Карл Декель."У нас нет той страны, которая была, когда я рос, совсем нет", — сказал он. По словам ветерана, нынешние американцы совсем не ценят то, что их окружает."Сейчас я так расстроен, что все, что мы делали, и то, за что мы боролись, и парни, которые погибли за это, все это идет насмарку. Наша страна катится прямо в ад", — посетовал Декель и расплакался.При этом он добавил, что служение своей стране во время войны было самым важным делом в его жизни.Несколько недель назад Декель отпраздновал столетие. Он награжден медалью "Серебряная звезда".О том, что США уже скатились в ад, говорил и бывший президент Дональд Трамп. По его словам, за последние два года Соединенные Штаты настолько пошатнулись, что превратились в посмешище. В этом Трамп обвиняет нынешнего главу Белого дома Джо Байдена и его администрацию.
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
06:30 05.07.2022 (обновлено: 10:59 05.07.2022)
 
Столетний американский ветеран расплакался, признав, что США "катятся в ад"

Столетний американский ветеран Второй мировой Декель заявил, что США "катятся в ад"

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. То, за что сражались американские солдаты во время Второй мировой войны, пошло насмарку, заявил в эфире Fox13 столетний ветеран морской пехоты США Карл Декель.
"У нас нет той страны, которая была, когда я рос, совсем нет", — сказал он.
По словам ветерана, нынешние американцы совсем не ценят то, что их окружает.
"Сейчас я так расстроен, что все, что мы делали, и то, за что мы боролись, и парни, которые погибли за это, все это идет насмарку. Наша страна катится прямо в ад", — посетовал Декель и расплакался.
При этом он добавил, что служение своей стране во время войны было самым важным делом в его жизни.
Несколько недель назад Декель отпраздновал столетие. Он награжден медалью "Серебряная звезда".
О том, что США уже скатились в ад, говорил и бывший президент Дональд Трамп. По его словам, за последние два года Соединенные Штаты настолько пошатнулись, что превратились в посмешище. В этом Трамп обвиняет нынешнего главу Белого дома Джо Байдена и его администрацию.
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