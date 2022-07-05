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В МИД Венгрии заявили о незаменимости энергоносителей из России для страны - РИА Новости, 05.07.2022
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В МИД Венгрии заявили о незаменимости энергоносителей из России для страны
В МИД Венгрии заявили о незаменимости энергоносителей из России для страны - РИА Новости, 05.07.2022
В МИД Венгрии заявили о незаменимости энергоносителей из России для страны
Венгрии физически невозможно найти замену энергоносителям из РФ, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью телеканалу CNN. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T23:37
2022-07-05T23:39
цены на нефть
венгрия
европа
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Венгрии физически невозможно найти замену энергоносителям из РФ, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью телеканалу CNN.По его словам, перед властями Венгрии встает вопрос о том, можно ли в данный момент заменить российские газ и нефть."В настоящий момент наш ответ - нет... Ответ нет, так как это физически невозможно", - отметил министр.Ранее глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш заявил, что экономика Евросоюза "попадет в беду", если он введет эмбарго на российский газ, поэтому в этом вопросе "хотя бы временно" можно поверить здравому смыслу. А представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи отмечал, что эмбарго на российский газ означал бы для Европы "выстрел в легкие", поскольку компенсировать российские поставки невозможно, Венгрия резко заявит о своей позиции, если предлагаемые санкции будут противоречить интересам венгров.
https://ria.ru/20220705/gaz-1800435754.html
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цены на нефть, венгрия, европа, санкции в отношении россии
23:37 05.07.2022 (обновлено: 23:39 05.07.2022)
 
В МИД Венгрии заявили о незаменимости энергоносителей из России для страны

Глава МИД Венгрии Сийярто: страна не сможет найти замену энергоносителям из России

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Венгрии физически невозможно найти замену энергоносителям из РФ, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью телеканалу CNN.
"Почему мы просили об исключении в эмбарго на нефть (из РФ - ред.), это тот факт, что в случае, если бы мы не попросили... было бы физически невозможно обеспечить страну достаточным количеством топлива",- заявил Сийярто.
По его словам, перед властями Венгрии встает вопрос о том, можно ли в данный момент заменить российские газ и нефть.
"В настоящий момент наш ответ - нет... Ответ нет, так как это физически невозможно", - отметил министр.
Ранее глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш заявил, что экономика Евросоюза "попадет в беду", если он введет эмбарго на российский газ, поэтому в этом вопросе "хотя бы временно" можно поверить здравому смыслу. А представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи отмечал, что эмбарго на российский газ означал бы для Европы "выстрел в легкие", поскольку компенсировать российские поставки невозможно, Венгрия резко заявит о своей позиции, если предлагаемые санкции будут противоречить интересам венгров.
Рабочий на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
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Цены на нефтьВенгрияЕвропаСанкции в отношении России
 
 
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