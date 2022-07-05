https://ria.ru/20220705/vengriya-1800553717.html

В МИД Венгрии заявили о незаменимости энергоносителей из России для страны

В МИД Венгрии заявили о незаменимости энергоносителей из России для страны - РИА Новости, 05.07.2022

В МИД Венгрии заявили о незаменимости энергоносителей из России для страны

Венгрии физически невозможно найти замену энергоносителям из РФ, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью телеканалу CNN. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T23:37

2022-07-05T23:37

2022-07-05T23:39

цены на нефть

венгрия

европа

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Венгрии физически невозможно найти замену энергоносителям из РФ, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью телеканалу CNN.По его словам, перед властями Венгрии встает вопрос о том, можно ли в данный момент заменить российские газ и нефть."В настоящий момент наш ответ - нет... Ответ нет, так как это физически невозможно", - отметил министр.Ранее глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш заявил, что экономика Евросоюза "попадет в беду", если он введет эмбарго на российский газ, поэтому в этом вопросе "хотя бы временно" можно поверить здравому смыслу. А представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи отмечал, что эмбарго на российский газ означал бы для Европы "выстрел в легкие", поскольку компенсировать российские поставки невозможно, Венгрия резко заявит о своей позиции, если предлагаемые санкции будут противоречить интересам венгров.

https://ria.ru/20220705/gaz-1800435754.html

венгрия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, венгрия, европа, санкции в отношении россии