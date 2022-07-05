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"Интурист" ожидает высокий спрос на туры в Венесуэлу из России - РИА Новости, 05.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220705/venesuela-1800324706.html
"Интурист" ожидает высокий спрос на туры в Венесуэлу из России
"Интурист" ожидает высокий спрос на туры в Венесуэлу из России - РИА Новости, 05.07.2022
"Интурист" ожидает высокий спрос на туры в Венесуэлу из России
"Интурист" стал вторым туроператором, после Tez Tour, который поставил в продажу туры в Венесуэлу, компания ожидает высокий спрос в эту страну со стороны... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T11:45
2022-07-05T12:21
туризм
россия
новости - туризм
интурист
tez tour
венесуэла
куба
латинская америка
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. "Интурист" стал вторым туроператором, после Tez Tour, который поставил в продажу туры в Венесуэлу, компания ожидает высокий спрос в эту страну со стороны россиян в связи с недоступностью прямых перелетов на Кубу, в Доминикану и Мексику, рассказали РИА Новости в пресс-службе туркомпании.Туроператор Tez Tour начал ставить программы в Венесуэлу с конца 2021 года. В начале 2022 года, в связи с геополитической ситуацией в мире, на несколько месяцев была приостановка продаж, с весны путевки вновь стали доступны туристам. У Tez Tour гарантированные блоки мест на рейсах авиакомпании Conviasa."Интурист" расширяет ассортимент туров в страны Латинской Америки и открывает продажи туров в Венесуэлу. С 24 июля 2022 года стартуют заезды на остров Маргарита на бортах национального перевозчика Венесуэлы авиакомпании Conviasa на прямом рейсе Каракас-Москва-Каракас с технической посадкой в Тегеране. "Интурист" располагает блоками мест на данных рейсах и намерен развивать Венесуэлу как популярное направление для курортного пляжного отдыха у россиян", - говорится в сообщении.Отмечается, что Венесуэла - единственная из стран Карибского бассейна, которая сейчас доступна и по цене, и с прямым перелетом. "Ожидаем высокий спрос в Венесуэлу, так как долететь на Кубу, в Доминикану и Мексику сейчас очень сложно. Длинные стыковки и высокая стоимость авиабилетов делают данные направления практически недоступными для массового туризма", - пояснили в "Интуристе".Пакетные туры продолжительностью 12 ночей включают в себя перелет по маршруту Москва-Каракас-Москва, внутренний перелет из Каракаса на остров Маргарита, а также отдых в отеле выбранной категории, ПЦР-тест по прилету на остров, групповой трансфер и страховой полис. Стоимость пакетного тура на двоих на 12 ночей с отдыхом в отеле четыре звезды по системе "все включено" стартует от 202,8 тысячи рублей."Рейсы авиакомпании Conviasa выполняются в данный момент один раз в 12 дней с технической посадкой в Тегеране. В текущих внешнеполитических условиях перелет с учетом технической посадки в Иране на дозаправку и внутренним перелетом занимает около 20 часов в одну сторону. Для посадки в самолет в России необходимо будет предъявить действующий загранпаспорт и ПЦР-тест с отрицательным результатом", - сказали в компании.
https://ria.ru/20220704/venesuela-1800182124.html
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россия, новости - туризм, интурист, tez tour, венесуэла, куба, латинская америка, каракас
11:45 05.07.2022 (обновлено: 12:21 05.07.2022)
 
"Интурист" ожидает высокий спрос на туры в Венесуэлу из России

Компания "Интурист" ожидает рост спроса на туры в Венесуэлу из России

© Depositphotos / bayazedПляж на острове Маргарита
Пляж на острове Маргарита - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Depositphotos / bayazed
Пляж на острове Маргарита
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. "Интурист" стал вторым туроператором, после Tez Tour, который поставил в продажу туры в Венесуэлу, компания ожидает высокий спрос в эту страну со стороны россиян в связи с недоступностью прямых перелетов на Кубу, в Доминикану и Мексику, рассказали РИА Новости в пресс-службе туркомпании.
Туроператор Tez Tour начал ставить программы в Венесуэлу с конца 2021 года. В начале 2022 года, в связи с геополитической ситуацией в мире, на несколько месяцев была приостановка продаж, с весны путевки вновь стали доступны туристам. У Tez Tour гарантированные блоки мест на рейсах авиакомпании Conviasa.
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"Интурист" расширяет ассортимент туров в страны Латинской Америки и открывает продажи туров в Венесуэлу. С 24 июля 2022 года стартуют заезды на остров Маргарита на бортах национального перевозчика Венесуэлы авиакомпании Conviasa на прямом рейсе Каракас-Москва-Каракас с технической посадкой в Тегеране. "Интурист" располагает блоками мест на данных рейсах и намерен развивать Венесуэлу как популярное направление для курортного пляжного отдыха у россиян", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Венесуэла - единственная из стран Карибского бассейна, которая сейчас доступна и по цене, и с прямым перелетом. "Ожидаем высокий спрос в Венесуэлу, так как долететь на Кубу, в Доминикану и Мексику сейчас очень сложно. Длинные стыковки и высокая стоимость авиабилетов делают данные направления практически недоступными для массового туризма", - пояснили в "Интуристе".
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Пакетные туры продолжительностью 12 ночей включают в себя перелет по маршруту Москва-Каракас-Москва, внутренний перелет из Каракаса на остров Маргарита, а также отдых в отеле выбранной категории, ПЦР-тест по прилету на остров, групповой трансфер и страховой полис. Стоимость пакетного тура на двоих на 12 ночей с отдыхом в отеле четыре звезды по системе "все включено" стартует от 202,8 тысячи рублей.
"Рейсы авиакомпании Conviasa выполняются в данный момент один раз в 12 дней с технической посадкой в Тегеране. В текущих внешнеполитических условиях перелет с учетом технической посадки в Иране на дозаправку и внутренним перелетом занимает около 20 часов в одну сторону. Для посадки в самолет в России необходимо будет предъявить действующий загранпаспорт и ПЦР-тест с отрицательным результатом", - сказали в компании.
 
ТуризмРоссияНовости - ТуризмИнтуристTez TourВенесуэлаКубаЛатинская АмерикаКаракас
 
 
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