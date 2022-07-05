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Главы Минфина и Минздрава Британии объявили об отставке - РИА Новости, 06.07.2022
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Главы Минфина и Минздрава Британии объявили об отставке
Главы Минфина и Минздрава Британии объявили об отставке - РИА Новости, 06.07.2022
Главы Минфина и Минздрава Британии объявили об отставке
Министры финансов и здравоохранения Великобритании Риши Сунак и Саджид Джавид объявили об уходе в отставку из-за несогласия с методами руководства... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-05T20:19
2022-07-06T00:05
великобритания
саджид джавид
в мире
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Министры финансов и здравоохранения Великобритании Риши Сунак и Саджид Джавид объявили об уходе в отставку из-за несогласия с методами руководства премьер-министра Бориса Джонсона."Общество вправе ожидать, что правительство управляется должным образом, серьезно и компетентно. Пусть это будет моя последняя работа в качестве министра, но я верю, что за эти стандарты стоит бороться, и поэтому ухожу в отставку", — написал глава Минфина в Twitter.Джавид, в свою очередь, заявил о решении покинуть пост главы Минздрава "из-за потери доверия" к премьеру.В начале июня представители правящей Консервативной партии не набрали достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия Джонсону. За проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против. Британский премьер после оглашения результатов голосования назвал их "очень хорошими", а также пообещал сосредоточиться на работе правительства и решении важных вопросов.Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна из-за пандемии коронавируса. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа. Тогда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее политик извинился и заявил, что оплатил выписанный полицией штраф.
https://ria.ru/20220629/shotlandiya-1798880904.html
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великобритания, саджид джавид, в мире
20:19 05.07.2022 (обновлено: 00:05 06.07.2022)
 
Главы Минфина и Минздрава Британии объявили об отставке

Главы Минфина и Минздрава Великобритании подали в отставку из-за несогласия с Джонсоном

© РИА Новости / Аюш Пачнанда / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Аюш Пачнанда
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Министры финансов и здравоохранения Великобритании Риши Сунак и Саджид Джавид объявили об уходе в отставку из-за несогласия с методами руководства премьер-министра Бориса Джонсона.
"Общество вправе ожидать, что правительство управляется должным образом, серьезно и компетентно. Пусть это будет моя последняя работа в качестве министра, но я верю, что за эти стандарты стоит бороться, и поэтому ухожу в отставку", — написал глава Минфина в Twitter.
Премьер-министр Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 08:00
Шотландия ударила в спину Борису Джонсону
Джавид, в свою очередь, заявил о решении покинуть пост главы Минздрава "из-за потери доверия" к премьеру.
В начале июня представители правящей Консервативной партии не набрали достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия Джонсону. За проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против. Британский премьер после оглашения результатов голосования назвал их "очень хорошими", а также пообещал сосредоточиться на работе правительства и решении важных вопросов.
Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна из-за пандемии коронавируса. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа. Тогда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее политик извинился и заявил, что оплатил выписанный полицией штраф.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
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