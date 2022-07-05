https://ria.ru/20220705/velikobritaniya-1800525526.html

Главы Минфина и Минздрава Британии объявили об отставке

Главы Минфина и Минздрава Британии объявили об отставке - РИА Новости, 06.07.2022

Главы Минфина и Минздрава Британии объявили об отставке

Министры финансов и здравоохранения Великобритании Риши Сунак и Саджид Джавид объявили об уходе в отставку из-за несогласия с методами руководства... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-05T20:19

2022-07-05T20:19

2022-07-06T00:05

великобритания

саджид джавид

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793012741_0:963:2049:2115_1920x0_80_0_0_d6b650d4d76ca1a328592171d8714b30.jpg

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Министры финансов и здравоохранения Великобритании Риши Сунак и Саджид Джавид объявили об уходе в отставку из-за несогласия с методами руководства премьер-министра Бориса Джонсона."Общество вправе ожидать, что правительство управляется должным образом, серьезно и компетентно. Пусть это будет моя последняя работа в качестве министра, но я верю, что за эти стандарты стоит бороться, и поэтому ухожу в отставку", — написал глава Минфина в Twitter.Джавид, в свою очередь, заявил о решении покинуть пост главы Минздрава "из-за потери доверия" к премьеру.В начале июня представители правящей Консервативной партии не набрали достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия Джонсону. За проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против. Британский премьер после оглашения результатов голосования назвал их "очень хорошими", а также пообещал сосредоточиться на работе правительства и решении важных вопросов.Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна из-за пандемии коронавируса. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа. Тогда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее политик извинился и заявил, что оплатил выписанный полицией штраф.

https://ria.ru/20220629/shotlandiya-1798880904.html

https://ria.ru/20220705/dzhonson-1800392206.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великобритания, саджид джавид, в мире