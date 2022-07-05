https://ria.ru/20220705/valyuta-1800487862.html

Путин подписал указ о репатриации валюты резидентами

Путин подписал указ о репатриации валюты резидентами - РИА Новости, 05.07.2022

Путин подписал указ о репатриации валюты резидентами

Президент России Владимир Путин подписал указ о репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и рубля,... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T18:00

2022-07-05T18:00

2022-07-05T19:46

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и рубля, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Указ вступает в силу в дополнение к мерам, предусмотренным документами "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций", "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ" и "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".Кроме того, глава государства разрешил правительственной комиссии вводить ограничения на зачисление российскими резидентами валюты на свои счета в зарубежных банках.Также им запрещается переводить средства на зарубежные счета, если они получены в качестве дивидендов от российских акционерных обществ.Ранее президент России отменил требование для экспортеров продавать 50 процентов валютной выручки.

https://ria.ru/20220625/valyuta-1798043629.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, владимир путин