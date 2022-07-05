https://ria.ru/20220705/valyuta-1800487862.html
Путин подписал указ о репатриации валюты резидентами
Путин подписал указ о репатриации валюты резидентами - РИА Новости, 05.07.2022
Путин подписал указ о репатриации валюты резидентами
Президент России Владимир Путин подписал указ о репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и рубля,... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T18:00
2022-07-05T18:00
2022-07-05T19:46
россия
экономика
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792396248_0:0:2962:1667_1920x0_80_0_0_cdea769c4c8cabf4bff32b7f117afe99.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и рубля, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Указ вступает в силу в дополнение к мерам, предусмотренным документами "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций", "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ" и "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".Кроме того, глава государства разрешил правительственной комиссии вводить ограничения на зачисление российскими резидентами валюты на свои счета в зарубежных банках.Также им запрещается переводить средства на зарубежные счета, если они получены в качестве дивидендов от российских акционерных обществ.Ранее президент России отменил требование для экспортеров продавать 50 процентов валютной выручки.
https://ria.ru/20220625/valyuta-1798043629.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792396248_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_3e1ae9480d3fee1d4e9eeda536e937f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
18:00 05.07.2022 (обновлено: 19:46 05.07.2022)
Путин подписал указ о репатриации валюты резидентами
Президент России Путин подписал указ о репатриации валюты резидентами
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал указ о репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и рубля, соответствующий документ опубликован
на официальном интернет-портале правовой информации.
Указ вступает в силу в дополнение к мерам, предусмотренным документами "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций", "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ" и "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".
Кроме того, глава государства разрешил правительственной комиссии вводить ограничения на зачисление российскими резидентами валюты на свои счета в зарубежных банках.
Также им запрещается переводить средства на зарубежные счета, если они получены в качестве дивидендов от российских акционерных обществ.
Ранее президент России
отменил требование для экспортеров продавать 50 процентов валютной выручки.