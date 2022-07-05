https://ria.ru/20220705/uzbekistan-1800488497.html

На территорию Узбекистана упало пять реактивных снарядов

На территорию Узбекистана упало пять реактивных снарядов - РИА Новости, 05.07.2022

На территорию Узбекистана упало пять реактивных снарядов

Пять реактивных снарядов упало на территорию Узбекистана, предположительно, прилетевших с территории Афганистана, жертв и разрушений нет, заявил во вторник... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T18:03

2022-07-05T18:03

2022-07-05T18:15

в мире

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 июл – РИА Новости. Пять реактивных снарядов упало на территорию Узбекистана, предположительно, прилетевших с территории Афганистана, жертв и разрушений нет, заявил во вторник узбекистанский МИД.По данным министерства, при падении снарядов взрывов не произошло, в результате чего человеческих жертв и разрушений нет. "Нанесен незначительный ущерб четырем частным домам в махалле "Мажнунтол" г. Термеза, пятый снаряд обнаружен на футбольном поле. Обнаруженные снаряды обезврежены подразделением саперов", - уточняется в заявлении."В настоящее время компетентные органы Узбекистана совместно с афганской стороной реализуют необходимые меры по установлению причин данного инцидента", - добавили в МИД.

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узбекистан

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, узбекистан