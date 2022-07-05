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На территорию Узбекистана упало пять реактивных снарядов - РИА Новости, 05.07.2022
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На территорию Узбекистана упало пять реактивных снарядов
На территорию Узбекистана упало пять реактивных снарядов - РИА Новости, 05.07.2022
На территорию Узбекистана упало пять реактивных снарядов
Пять реактивных снарядов упало на территорию Узбекистана, предположительно, прилетевших с территории Афганистана, жертв и разрушений нет, заявил во вторник... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T18:03
2022-07-05T18:15
в мире
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 5 июл – РИА Новости. Пять реактивных снарядов упало на территорию Узбекистана, предположительно, прилетевших с территории Афганистана, жертв и разрушений нет, заявил во вторник узбекистанский МИД.По данным министерства, при падении снарядов взрывов не произошло, в результате чего человеческих жертв и разрушений нет. "Нанесен незначительный ущерб четырем частным домам в махалле "Мажнунтол" г. Термеза, пятый снаряд обнаружен на футбольном поле. Обнаруженные снаряды обезврежены подразделением саперов", - уточняется в заявлении."В настоящее время компетентные органы Узбекистана совместно с афганской стороной реализуют необходимые меры по установлению причин данного инцидента", - добавили в МИД.
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в мире, узбекистан
18:03 05.07.2022 (обновлено: 18:15 05.07.2022)
 
На территорию Узбекистана упало пять реактивных снарядов

МИД Узбекистана: на территорию страны упало пять реактивных снарядов, жертв нет

© Depositphotos / weissdergeierТашкентская телебашня
Ташкентская телебашня - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Depositphotos / weissdergeier
Ташкентская телебашня. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 5 июл – РИА Новости. Пять реактивных снарядов упало на территорию Узбекистана, предположительно, прилетевших с территории Афганистана, жертв и разрушений нет, заявил во вторник узбекистанский МИД.
"Пятого июля 2022 года около 16.20 (14.20 мск) на приграничной территории Узбекистана было отмечено падение пяти реактивных снарядов, предположительно, прилетевших с территории Афганистана", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
По данным министерства, при падении снарядов взрывов не произошло, в результате чего человеческих жертв и разрушений нет. "Нанесен незначительный ущерб четырем частным домам в махалле "Мажнунтол" г. Термеза, пятый снаряд обнаружен на футбольном поле. Обнаруженные снаряды обезврежены подразделением саперов", - уточняется в заявлении.
"В настоящее время компетентные органы Узбекистана совместно с афганской стороной реализуют необходимые меры по установлению причин данного инцидента", - добавили в МИД.
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