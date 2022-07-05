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Япония запрещает оказание финансовых услуг России - РИА Новости, 05.07.2022
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Япония запрещает оказание финансовых услуг России
Япония запрещает оказание финансовых услуг России - РИА Новости, 05.07.2022
Япония запрещает оказание финансовых услуг России
Япония вводит запрет на оказание услуг Российской Федерации, в том числе, осуществление аудита, консультационные услуги по вопросам управления и трастовые... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T07:00
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экономика
япония
россия
в мире
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ТОКИО, 5 июл – РИА Новости. Япония вводит запрет на оказание услуг Российской Федерации, в том числе, осуществление аудита, консультационные услуги по вопросам управления и трастовые услуги, говорится в бюллетене от имени японских МИД, минфина и министерства экономики, торговли и промышленности."Согласно уведомлению министерства финансов, вводится запрет на оказание трастовых услуг, ведение финансовой отчетности, аудита и консультационные услуги по вопросам управления для Российской федерации", - отмечается в документе.В пояснении к данному пункту указано, что запрет вступит в силу с 5 сентября.
https://ria.ru/20220705/eksport-1800247127.html
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экономика, япония, россия, в мире
07:00 05.07.2022
 
Япония запрещает оказание финансовых услуг России

Япония запрещает оказание финансовых услуг России, включая аудит и трастовые услуги

© AP Photo / Eugene HoshikoВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 5 июл – РИА Новости. Япония вводит запрет на оказание услуг Российской Федерации, в том числе, осуществление аудита, консультационные услуги по вопросам управления и трастовые услуги, говорится в бюллетене от имени японских МИД, минфина и министерства экономики, торговли и промышленности.
"Согласно уведомлению министерства финансов, вводится запрет на оказание трастовых услуг, ведение финансовой отчетности, аудита и консультационные услуги по вопросам управления для Российской федерации", - отмечается в документе.
Вид на ночной Токио - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
06:47
Япония вводит запрет на экспорт для 65 организаций из России
В пояснении к данному пункту указано, что запрет вступит в силу с 5 сентября.
 
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