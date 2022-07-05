https://ria.ru/20220705/uslugi-1800247677.html

Япония запрещает оказание финансовых услуг России

Япония запрещает оказание финансовых услуг России - РИА Новости, 05.07.2022

Япония запрещает оказание финансовых услуг России

Япония вводит запрет на оказание услуг Российской Федерации, в том числе, осуществление аудита, консультационные услуги по вопросам управления и трастовые... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T07:00

2022-07-05T07:00

2022-07-05T07:00

экономика

япония

россия

в мире

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ТОКИО, 5 июл – РИА Новости. Япония вводит запрет на оказание услуг Российской Федерации, в том числе, осуществление аудита, консультационные услуги по вопросам управления и трастовые услуги, говорится в бюллетене от имени японских МИД, минфина и министерства экономики, торговли и промышленности."Согласно уведомлению министерства финансов, вводится запрет на оказание трастовых услуг, ведение финансовой отчетности, аудита и консультационные услуги по вопросам управления для Российской федерации", - отмечается в документе.В пояснении к данному пункту указано, что запрет вступит в силу с 5 сентября.

https://ria.ru/20220705/eksport-1800247127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, япония, россия, в мире