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Сильный ветер в Москве повалил 17 деревьев
Сильный ветер в Москве повалил 17 деревьев - РИА Новости, 06.07.2022
Сильный ветер в Москве повалил 17 деревьев
Сильный ветер в Москве повалил 17 деревьев, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-05T21:35
2022-07-05T21:35
2022-07-06T17:52
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происшествия
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Сильный ветер в Москве повалил 17 деревьев, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Городские службы ликвидируют последствия непогоды... Ветром повалено 17 деревьев. Городские службы оперативно распиливают и вывозят их", - говорится в сообщении.В сообщении отметили, что вновь дожди ожидаются в столичном регионе завтра днем.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы