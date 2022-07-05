https://ria.ru/20220705/uragan-1800757299.html

Сильный ветер в Москве повалил 17 деревьев

Сильный ветер в Москве повалил 17 деревьев - РИА Новости, 06.07.2022

Сильный ветер в Москве повалил 17 деревьев

Сильный ветер в Москве повалил 17 деревьев, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-05T21:35

2022-07-05T21:35

2022-07-06T17:52

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Сильный ветер в Москве повалил 17 деревьев, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Городские службы ликвидируют последствия непогоды... Ветром повалено 17 деревьев. Городские службы оперативно распиливают и вывозят их", - говорится в сообщении.В сообщении отметили, что вновь дожди ожидаются в столичном регионе завтра днем.

https://ria.ru/20220705/groza-1800339151.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, происшествия, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы