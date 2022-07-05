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Сильный ветер в Москве повалил 17 деревьев - РИА Новости, 06.07.2022
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Сильный ветер в Москве повалил 17 деревьев
Сильный ветер в Москве повалил 17 деревьев - РИА Новости, 06.07.2022
Сильный ветер в Москве повалил 17 деревьев
Сильный ветер в Москве повалил 17 деревьев, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-05T21:35
2022-07-06T17:52
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
происшествия
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Сильный ветер в Москве повалил 17 деревьев, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Городские службы ликвидируют последствия непогоды... Ветром повалено 17 деревьев. Городские службы оперативно распиливают и вывозят их", - говорится в сообщении.В сообщении отметили, что вновь дожди ожидаются в столичном регионе завтра днем.
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москва, происшествия, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
21:35 05.07.2022 (обновлено: 17:52 06.07.2022)
 

Сильный ветер в Москве повалил 17 деревьев

© РИА Новости / Корниенко Евгения / Перейти в фотобанкСломанное ураганом дерево в одном из дворов в Москве
Сломанное ураганом дерево в одном из дворов в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Корниенко Евгения
Перейти в фотобанк
Сломанное ураганом дерево в одном из дворов в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Сильный ветер в Москве повалил 17 деревьев, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы ликвидируют последствия непогоды... Ветром повалено 17 деревьев. Городские службы оперативно распиливают и вывозят их", - говорится в сообщении.
В сообщении отметили, что вновь дожди ожидаются в столичном регионе завтра днем.
Девушки гуляют в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 12:13
Москвичей предупредили о грозе и шквалистом ветре
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПроисшествияКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство Москвы
 
 
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