https://ria.ru/20220705/ukraina-1800500108.html
Власти Украины рассчитывают на вступление страны в ОЭСР
Власти Украины рассчитывают на вступление страны в ОЭСР - РИА Новости, 05.07.2022
Власти Украины рассчитывают на вступление страны в ОЭСР
Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что передал заявку на вступление Украины в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и рассчитывает... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T18:44
2022-07-05T18:44
2022-07-05T18:44
украина
оэср
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что передал заявку на вступление Украины в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и рассчитывает на скорое присоединение страны к организации."Украина разделяет все цели и ценности организации и стремится присоединиться к ней как можно быстрее. Членство Украины в ОЭСР является одним из краеугольных камней успешного восстановления и развития Украины. Заявку нашего государства на вступление в организацию передал генеральному секретарю Матиасу Карману", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.Он выразил надежду, что совет организации рассмотрит заявку Украины для скорейшего ее присоединения.
https://ria.ru/20220314/ukraina-1778080957.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, оэср
Власти Украины рассчитывают на вступление страны в ОЭСР
Премьер Украины Шмыгаль заявил, что передал заявку на вступление страны в ОЭСР