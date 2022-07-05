Рейтинг@Mail.ru
Власти Украины рассчитывают на вступление страны в ОЭСР - РИА Новости, 05.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220705/ukraina-1800500108.html
Власти Украины рассчитывают на вступление страны в ОЭСР
Власти Украины рассчитывают на вступление страны в ОЭСР - РИА Новости, 05.07.2022
Власти Украины рассчитывают на вступление страны в ОЭСР
Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что передал заявку на вступление Украины в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и рассчитывает... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T18:44
2022-07-05T18:44
украина
оэср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99938/45/999384571_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e5741f565114261de0d356a3afb31df2.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что передал заявку на вступление Украины в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и рассчитывает на скорое присоединение страны к организации."Украина разделяет все цели и ценности организации и стремится присоединиться к ней как можно быстрее. Членство Украины в ОЭСР является одним из краеугольных камней успешного восстановления и развития Украины. Заявку нашего государства на вступление в организацию передал генеральному секретарю Матиасу Карману", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.Он выразил надежду, что совет организации рассмотрит заявку Украины для скорейшего ее присоединения.
https://ria.ru/20220314/ukraina-1778080957.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99938/45/999384571_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_1ee10fda623e760fa28f2c2b65e5c37a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, оэср
18:44 05.07.2022
 
Власти Украины рассчитывают на вступление страны в ОЭСР

Премьер Украины Шмыгаль заявил, что передал заявку на вступление страны в ОЭСР

© Fotolia / Johanna MühlbauerФлаги стран-членов ОЭСР
Флаги стран-членов ОЭСР - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Fotolia / Johanna Mühlbauer
Флаги стран-членов ОЭСР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что передал заявку на вступление Украины в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и рассчитывает на скорое присоединение страны к организации.
"Украина разделяет все цели и ценности организации и стремится присоединиться к ней как можно быстрее. Членство Украины в ОЭСР является одним из краеугольных камней успешного восстановления и развития Украины. Заявку нашего государства на вступление в организацию передал генеральному секретарю Матиасу Карману", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Он выразил надежду, что совет организации рассмотрит заявку Украины для скорейшего ее присоединения.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 15:02
ОЭСР предложила разработать "План Маршалла" для Украины
 
УкраинаОЭСР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала