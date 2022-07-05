https://ria.ru/20220705/ukraina-1800386235.html

В Киеве оценили ущерб от разрушения инфраструктуры Украины

В Киеве оценили ущерб от разрушения инфраструктуры Украины - РИА Новости, 05.07.2022

В Киеве оценили ущерб от разрушения инфраструктуры Украины

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил во вторник, что ущерб от разрушений инфраструктуры страны достигает 95 миллиардов долларов США. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T14:02

2022-07-05T14:02

2022-07-05T14:19

специальная военная операция на украине

в мире

украина

денис шмыгаль

владимир путин

россия

донбасс

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил во вторник, что ущерб от разрушений инфраструктуры страны достигает 95 миллиардов долларов США."Сейчас наш бюджет почти на 100% направлен на нужды военных и социальные выплаты. И каждый месяц у нас дефицит в 5 миллиардов долларов. Ущерб от разрушения инфраструктуры уже достигает 95 миллиардов долларов", - приводит слова Кубракова пресс-служба министерства в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).При этом министр отметил, что за последние три месяца были открыты 43 временных перехода в пограничных пунктах пропуска, восстановлены 13 железнодорожных мостов и переходов, расчищено более тысячи километров дорог."Благодаря усилиям государства и бизнеса уже удалось увеличить грузоперевозки в дунайских портах почти в 4 раза. Строим логистику на западных границах, и уже можно говорить об увеличении грузопотока на КПП в 2,6 раза," - сказал он.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти надеются, что фонд восстановления страны будет профинансирован за счет замороженных западными странами российских активов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220520/kanada-1789766073.html

https://ria.ru/20220629/zelenskiy-1799120072.html

https://ria.ru/20220704/aktivy-1799985715.html

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в мире, украина, денис шмыгаль, владимир путин, россия, донбасс