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Украинским призывникам разрешили выезжать только с ведома военкомата
Украинским призывникам разрешили выезжать только с ведома военкомата - РИА Новости, 05.07.2022
Украинским призывникам разрешили выезжать только с ведома военкомата
Украинским призывникам, резервистам и военнообязанным для выезда за пределы места проживания нужно разрешение военкомата, передает издание "Страна" со ссылкой... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T11:51
2022-07-05T11:51
2022-07-05T11:53
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Украинским призывникам, резервистам и военнообязанным для выезда за пределы места проживания нужно разрешение военкомата, передает издание "Страна" со ссылкой на опубликованное депутатом парламента Украины Александром Федиенко письмо главкома украинских войск Валерия Залужного.Согласно документу, призывник, резервист или военнообязанный могут выехать за пределы места жительства при наличии разрешения "руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки по месту пребывания на военном учете". В письме уточняется, что этот порядок должен действовать также в части пересечения государственной границы.На Украине с 24 февраля введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.
https://ria.ru/20220627/voenkomat-1798508562.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, ситуация в днр и лнр
11:51 05.07.2022 (обновлено: 11:53 05.07.2022)
Украинским призывникам разрешили выезжать только с ведома военкомата
"Страна": украинским призывникам запретили покидать место жительства без ведома военкомата