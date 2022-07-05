10:25 05.07.2022 (обновлено: 10:26 05.07.2022)
Премию губернатора Приангарья получат победители конкурса "Лучший учитель"
Премию губернатора Приангарья получат двадцать победителей конкурса "Лучший учитель"
Учитель раскладывает тетради в классе. Архивное фото
ИРКУТСК, 5 июл – РИА Новости. В Иркутской области единовременную губернаторскую премию по 100 тысяч рублей получат 20 педагогов – победителей конкурса "Лучший учитель 2022 года", сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Иркутской области определены 20 победителей конкурса на присуждение премий губернатора "Лучший учитель" в 2022 году. Размер премии составляет 100 тысяч рублей. Она выплачивается единовременно каждому учителю, победившему в конкурсе", - говорится в сообщении.
По словам главы Иркутской области Игоря Кобзева, премия присуждается более 10 лет учителям региона за обучение, воспитание и развитие творческих способностей детей, добившихся высоких результатов на олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях. В 2022 году в двадцатку победителей вошли педагоги из городов Ангарска, Братска, Иркутска, Усть-Илимска, Усолья-Сибирского, а также из Заларинского, Усть-Илимского, Шелеховского, Эхирит-Булагатского районов. Среди них учителя начальной школы, русского и английского языка, математики, физики, географии, истории и обществознания, физкультуры. Среди требований к участникам конкурса - наличие среднего профессионального или высшего образования и стаж педагогической работы в школе не менее трех лет.
Отмечается, что в настоящее время 19 учителей региона участвуют в федеральном конкурсном отборе на получение денежного поощрения в размере 200 тысяч рублей. Итоги конкурса станут известны в августе 2022 года.