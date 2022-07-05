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Премию губернатора Приангарья получат победители конкурса "Лучший учитель"

Премию губернатора Приангарья получат победители конкурса "Лучший учитель" - РИА Новости, 05.07.2022

Премию губернатора Приангарья получат победители конкурса "Лучший учитель"

В Иркутской области единовременную губернаторскую премию по 100 тысяч рублей получат 20 педагогов – победителей конкурса "Лучший учитель 2022 года", сообщает... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T10:25

2022-07-05T10:25

2022-07-05T10:26

россия

общество

иркутская область

ангарск

братск

игорь кобзев

иркутская область

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ИРКУТСК, 5 июл – РИА Новости. В Иркутской области единовременную губернаторскую премию по 100 тысяч рублей получат 20 педагогов – победителей конкурса "Лучший учитель 2022 года", сообщает пресс-служба правительства региона."В Иркутской области определены 20 победителей конкурса на присуждение премий губернатора "Лучший учитель" в 2022 году. Размер премии составляет 100 тысяч рублей. Она выплачивается единовременно каждому учителю, победившему в конкурсе", - говорится в сообщении.По словам главы Иркутской области Игоря Кобзева, премия присуждается более 10 лет учителям региона за обучение, воспитание и развитие творческих способностей детей, добившихся высоких результатов на олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях. В 2022 году в двадцатку победителей вошли педагоги из городов Ангарска, Братска, Иркутска, Усть-Илимска, Усолья-Сибирского, а также из Заларинского, Усть-Илимского, Шелеховского, Эхирит-Булагатского районов. Среди них учителя начальной школы, русского и английского языка, математики, физики, географии, истории и обществознания, физкультуры. Среди требований к участникам конкурса - наличие среднего профессионального или высшего образования и стаж педагогической работы в школе не менее трех лет.Отмечается, что в настоящее время 19 учителей региона участвуют в федеральном конкурсном отборе на получение денежного поощрения в размере 200 тысяч рублей. Итоги конкурса станут известны в августе 2022 года.

https://ria.ru/20220531/profrazvitie-1791985007.html

россия

иркутская область

ангарск

братск

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, иркутская область, ангарск, братск, игорь кобзев