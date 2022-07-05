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Премию губернатора Приангарья получат победители конкурса "Лучший учитель" - РИА Новости, 05.07.2022
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Иркутская область
https://ria.ru/20220705/uchitelya-1800291246.html
Премию губернатора Приангарья получат победители конкурса "Лучший учитель"
Премию губернатора Приангарья получат победители конкурса "Лучший учитель" - РИА Новости, 05.07.2022
Премию губернатора Приангарья получат победители конкурса "Лучший учитель"
В Иркутской области единовременную губернаторскую премию по 100 тысяч рублей получат 20 педагогов – победителей конкурса "Лучший учитель 2022 года", сообщает... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T10:25
2022-07-05T10:26
россия
общество
иркутская область
ангарск
братск
игорь кобзев
иркутская область
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ИРКУТСК, 5 июл – РИА Новости. В Иркутской области единовременную губернаторскую премию по 100 тысяч рублей получат 20 педагогов – победителей конкурса "Лучший учитель 2022 года", сообщает пресс-служба правительства региона."В Иркутской области определены 20 победителей конкурса на присуждение премий губернатора "Лучший учитель" в 2022 году. Размер премии составляет 100 тысяч рублей. Она выплачивается единовременно каждому учителю, победившему в конкурсе", - говорится в сообщении.По словам главы Иркутской области Игоря Кобзева, премия присуждается более 10 лет учителям региона за обучение, воспитание и развитие творческих способностей детей, добившихся высоких результатов на олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях. В 2022 году в двадцатку победителей вошли педагоги из городов Ангарска, Братска, Иркутска, Усть-Илимска, Усолья-Сибирского, а также из Заларинского, Усть-Илимского, Шелеховского, Эхирит-Булагатского районов. Среди них учителя начальной школы, русского и английского языка, математики, физики, географии, истории и обществознания, физкультуры. Среди требований к участникам конкурса - наличие среднего профессионального или высшего образования и стаж педагогической работы в школе не менее трех лет.Отмечается, что в настоящее время 19 учителей региона участвуют в федеральном конкурсном отборе на получение денежного поощрения в размере 200 тысяч рублей. Итоги конкурса станут известны в августе 2022 года.
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россия, общество, иркутская область, ангарск, братск, игорь кобзев
10:25 05.07.2022 (обновлено: 10:26 05.07.2022)
 
Премию губернатора Приангарья получат победители конкурса "Лучший учитель"

Премию губернатора Приангарья получат двадцать победителей конкурса "Лучший учитель"

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУчитель раскладывает тетради в классе
Учитель раскладывает тетради в классе - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Учитель раскладывает тетради в классе. Архивное фото
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ИРКУТСК, 5 июл – РИА Новости. В Иркутской области единовременную губернаторскую премию по 100 тысяч рублей получат 20 педагогов – победителей конкурса "Лучший учитель 2022 года", сообщает пресс-служба правительства региона.
Иркутской области определены 20 победителей конкурса на присуждение премий губернатора "Лучший учитель" в 2022 году. Размер премии составляет 100 тысяч рублей. Она выплачивается единовременно каждому учителю, победившему в конкурсе", - говорится в сообщении.
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По словам главы Иркутской области Игоря Кобзева, премия присуждается более 10 лет учителям региона за обучение, воспитание и развитие творческих способностей детей, добившихся высоких результатов на олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях. В 2022 году в двадцатку победителей вошли педагоги из городов Ангарска, Братска, Иркутска, Усть-Илимска, Усолья-Сибирского, а также из Заларинского, Усть-Илимского, Шелеховского, Эхирит-Булагатского районов. Среди них учителя начальной школы, русского и английского языка, математики, физики, географии, истории и обществознания, физкультуры. Среди требований к участникам конкурса - наличие среднего профессионального или высшего образования и стаж педагогической работы в школе не менее трех лет.
Отмечается, что в настоящее время 19 учителей региона участвуют в федеральном конкурсном отборе на получение денежного поощрения в размере 200 тысяч рублей. Итоги конкурса станут известны в августе 2022 года.
 
Иркутская областьРоссияОбществоИркутская областьАнгарскБратскИгорь Кобзев
 
 
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