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Тверские власти поддержат новые проекты в сфере туризма - РИА Новости, 05.07.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220705/turizm-1800429441.html
Тверские власти поддержат новые проекты в сфере туризма
Тверские власти поддержат новые проекты в сфере туризма - РИА Новости, 05.07.2022
Тверские власти поддержат новые проекты в сфере туризма
В Тверской области в этом году при поддержке регионального бюджета будут реализованы шесть проектов в сфере туризма, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T15:37
2022-07-05T15:37
тверская область
калязинский район
калининский район
игорь руденя
новости - туризм
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ТВЕРЬ, 5 июл - РИА Новости. В Тверской области в этом году при поддержке регионального бюджета будут реализованы шесть проектов в сфере туризма, сообщает пресс-служба регионального правительства.Соответствующее решение принято во вторник на заседании областного правительства.В 2022 году в Калининском районе планируется создать музей "Дом варенья", в Калязинском районе в музейно-выставочном и досуговом комплексе "По сказочным тропам" появится "Музей хлеба", который будет посвящён традициям хлебопечения на Руси. В Лихославльском муниципальном округе благоустроят территорию, прилегающую к музею "Керамика из Лихославля". Будет обустроена стоянка для автобусов туристического класса, выполнены работы по освещению и озеленению территории и другие. Ежегодно этот музейный комплекс посещают порядка 8 тысяч туристов.Кроме того, средства будут выделены на благоустройство туристического маршрута на оленьей ферме "Судимиръ", где оборудуют зону для проведения презентаций и показов фильмов под открытым небом, установят информационные стенды, создадут парковочное пространство. Сегодня ферма является одним из популярных в регионе туристических объектов, особенно для семей с детьми. За прошлый год там побывало 9 тысяч человек.В пресс-службе напомнили, что субсидии юрлицам и индивидуальным предпринимателем на создание объектов турпоказа и туристской инфраструктуры предоставляются в Верхневолжье с 2018 года. Получателей поддержки ежегодно определяют по результатам конкурсного отбора. Средства направляются на создание музеев, этнографических парков, туристских информационных центров, площадок для проведения мероприятий в сфере туризма. В марте 2022 года этот перечень был расширен. Теперь поддержку по региональной программе можно получить и на создание коллективных средств размещения, глэмпингов и кемпингов некапитального характера. Кроме того, с текущего года увеличен предельный размер субсидии с 1 млн рублей до 1,5 млн рублей.Как считает глава региона Игорь Руденя, развитие туризма – это инвестиции в региональную экономику.
https://ria.ru/20220630/turisty-1799360755.html
калязинский район
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калязинский район, калининский район, игорь руденя, новости - туризм
15:37 05.07.2022
 

Тверские власти поддержат новые проекты в сфере туризма

© Фото : Правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Фото : Правительство Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 5 июл - РИА Новости. В Тверской области в этом году при поддержке регионального бюджета будут реализованы шесть проектов в сфере туризма, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соответствующее решение принято во вторник на заседании областного правительства.
Губернатор региона Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 17:44Тверская область
Руденя: Тверскую область в 2021 году посетили более 2,3 миллиона туристов
В 2022 году в Калининском районе планируется создать музей "Дом варенья", в Калязинском районе в музейно-выставочном и досуговом комплексе "По сказочным тропам" появится "Музей хлеба", который будет посвящён традициям хлебопечения на Руси. В Лихославльском муниципальном округе благоустроят территорию, прилегающую к музею "Керамика из Лихославля". Будет обустроена стоянка для автобусов туристического класса, выполнены работы по освещению и озеленению территории и другие. Ежегодно этот музейный комплекс посещают порядка 8 тысяч туристов.
Кроме того, средства будут выделены на благоустройство туристического маршрута на оленьей ферме "Судимиръ", где оборудуют зону для проведения презентаций и показов фильмов под открытым небом, установят информационные стенды, создадут парковочное пространство. Сегодня ферма является одним из популярных в регионе туристических объектов, особенно для семей с детьми. За прошлый год там побывало 9 тысяч человек.
В пресс-службе напомнили, что субсидии юрлицам и индивидуальным предпринимателем на создание объектов турпоказа и туристской инфраструктуры предоставляются в Верхневолжье с 2018 года. Получателей поддержки ежегодно определяют по результатам конкурсного отбора. Средства направляются на создание музеев, этнографических парков, туристских информационных центров, площадок для проведения мероприятий в сфере туризма. В марте 2022 года этот перечень был расширен. Теперь поддержку по региональной программе можно получить и на создание коллективных средств размещения, глэмпингов и кемпингов некапитального характера. Кроме того, с текущего года увеличен предельный размер субсидии с 1 млн рублей до 1,5 млн рублей.
Как считает глава региона Игорь Руденя, развитие туризма – это инвестиции в региональную экономику.
 
Тверская областьКалязинский районКалининский районИгорь РуденяНовости - Туризм
 
 
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