https://ria.ru/20220705/turizm-1800429441.html

Тверские власти поддержат новые проекты в сфере туризма

Тверские власти поддержат новые проекты в сфере туризма - РИА Новости, 05.07.2022

Тверские власти поддержат новые проекты в сфере туризма

В Тверской области в этом году при поддержке регионального бюджета будут реализованы шесть проектов в сфере туризма, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T15:37

2022-07-05T15:37

2022-07-05T15:37

тверская область

калязинский район

калининский район

игорь руденя

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760398624_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_085bf53099db98f4023d4414027a3cb1.jpg

ТВЕРЬ, 5 июл - РИА Новости. В Тверской области в этом году при поддержке регионального бюджета будут реализованы шесть проектов в сфере туризма, сообщает пресс-служба регионального правительства.Соответствующее решение принято во вторник на заседании областного правительства.В 2022 году в Калининском районе планируется создать музей "Дом варенья", в Калязинском районе в музейно-выставочном и досуговом комплексе "По сказочным тропам" появится "Музей хлеба", который будет посвящён традициям хлебопечения на Руси. В Лихославльском муниципальном округе благоустроят территорию, прилегающую к музею "Керамика из Лихославля". Будет обустроена стоянка для автобусов туристического класса, выполнены работы по освещению и озеленению территории и другие. Ежегодно этот музейный комплекс посещают порядка 8 тысяч туристов.Кроме того, средства будут выделены на благоустройство туристического маршрута на оленьей ферме "Судимиръ", где оборудуют зону для проведения презентаций и показов фильмов под открытым небом, установят информационные стенды, создадут парковочное пространство. Сегодня ферма является одним из популярных в регионе туристических объектов, особенно для семей с детьми. За прошлый год там побывало 9 тысяч человек.В пресс-службе напомнили, что субсидии юрлицам и индивидуальным предпринимателем на создание объектов турпоказа и туристской инфраструктуры предоставляются в Верхневолжье с 2018 года. Получателей поддержки ежегодно определяют по результатам конкурсного отбора. Средства направляются на создание музеев, этнографических парков, туристских информационных центров, площадок для проведения мероприятий в сфере туризма. В марте 2022 года этот перечень был расширен. Теперь поддержку по региональной программе можно получить и на создание коллективных средств размещения, глэмпингов и кемпингов некапитального характера. Кроме того, с текущего года увеличен предельный размер субсидии с 1 млн рублей до 1,5 млн рублей.Как считает глава региона Игорь Руденя, развитие туризма – это инвестиции в региональную экономику.

https://ria.ru/20220630/turisty-1799360755.html

калязинский район

калининский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

калязинский район, калининский район, игорь руденя, новости - туризм