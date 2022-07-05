https://ria.ru/20220705/tseny-1800348448.html

Санду призвала Запад помочь остановить галопирующий рост цен

Санду призвала Запад помочь остановить галопирующий рост цен - РИА Новости, 05.07.2022

Санду призвала Запад помочь остановить галопирующий рост цен

Президент Молдавии Майя Санду призвала демократическое сообщество найти срочные решения, чтобы справиться с ростом цен на продукты и энергоносители. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T12:29

2022-07-05T12:29

2022-07-05T12:29

молдавия

экономика

майя санду

евросоюз

цены на нефть

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КИШИНЕВ, 5 июл – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду призвала демократическое сообщество найти срочные решения, чтобы справиться с ростом цен на продукты и энергоносители."Высокие цены на энергоносители и продукты питания являются испытанием даже для самых крепких демократий. Нужны срочные решения, чтобы остановить галопирующий рост цен, чтобы людям не приходилось выбирать между хлебом и свободой", - заявила Санду в Афинах на открытии ежегодного круглого стола по актуальным экономическим вопросам "Антитезы, трансформации, достижения в меняющемся мире", организованного изданием The Economist.Как сообщила президент в соцсетях, в рамках мероприятия также обсуждались последствия событий на Украине для соседних стран и мира, необходимость "перестроить мировой порядок на основе гуманных ценностей и уважения международного права", а также важность обеспечения гражданам безопасной и мирной обстановки.Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45%, услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. В июне тариф на газ вырос на 22,6%, и компания "Молдовагаз" намерена снова добиться его повышения.Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране. В Кишиневе и ряде населенных пунктов проходят антиправительственные митинги, в ходе которых звучат возмущения по поводу роста цен и бездействия властей.

https://ria.ru/20220620/moldaviya-1796902854.html

https://ria.ru/20220619/moldaviya-1796581576.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

молдавия, экономика, майя санду, евросоюз, цены на нефть