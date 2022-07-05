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Российские золотодобытчики пожаловались на высокие цены на материалы
Российские золотодобытчики пожаловались на высокие цены на материалы - РИА Новости, 05.07.2022
Российские золотодобытчики пожаловались на высокие цены на материалы
Цены на все материалы для золотодобывающей отрасли с начала года необоснованно выросли, только на селитру они увеличились в 3-5 раз в зависимости от региона,... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T10:49
2022-07-05T10:49
2022-07-05T10:50
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Цены на все материалы для золотодобывающей отрасли с начала года необоснованно выросли, только на селитру они увеличились в 3-5 раз в зависимости от региона, заявил в интервью РИА Новости председатель Союза золотопромышленников Сергей Кашуба."Рост цен на селитру, являющуюся ключевым компонентом взрывчатки для отработки рудных месторождений, для разных регионов с начала этого года составил от 200% до 400%, и до сих пор эти цены не стабилизировались", - рассказал Кашуба.По его словам, ситуацию усугубляет увеличение практически всех статей расходов на добычу. Наиболее значительный рост ожидается в затратах на геологоразведочные работы - порядка 40%, затратах на сырье и материалы - около 30%, рост затрат на зарплаты и социальные нужды - около 15%."Одна из больших проблем, это импортное горное оборудование и техника, но тут нам помогает параллельный импорт. Сейчас компании активно устанавливают контакты в новых странах, благодаря которым выстраиваются до этого не существовавшие цепочки снабжения, благо государство в этом помогает", - отметил председатель Союза золотопромышленников.В предыдущие годы запас прочности был выше. Ранее он формировался благодаря высокой внутренней рублевой цене на золото, которая в 2021 году в среднем составила около 4250 рублей за грамм. Сейчас, даже без учета дисконтов Банка России и коммерческих банков, рыночная цена на золото составляет всего около 3100 рублей, сказал Кашуба."Понятно, что при падении почти на треть рублевой выручки запас прочности отрасли растаял на глазах, особенно для россыпников, начавших свою сезонную работу уже в период сверхнизких рублевых цен. Подчас цена на покупку золота находится ниже себестоимости добычи у большинства компаний отрасли", - отметил Кашуба.
https://ria.ru/20220705/zoloto-1800245968.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, центральный банк рф (цб рф)
10:49 05.07.2022 (обновлено: 10:50 05.07.2022)
Российские золотодобытчики пожаловались на высокие цены на материалы
Глава Союза золотопромышленников Кашуба заявил о росте цен на материалы для отрасли
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Цены на все материалы для золотодобывающей отрасли с начала года необоснованно выросли, только на селитру они увеличились в 3-5 раз в зависимости от региона, заявил в интервью РИА Новости председатель Союза золотопромышленников Сергей Кашуба.
"Рост цен на селитру, являющуюся ключевым компонентом взрывчатки для отработки рудных месторождений, для разных регионов с начала этого года составил от 200% до 400%, и до сих пор эти цены не стабилизировались", - рассказал Кашуба.
По его словам, ситуацию усугубляет увеличение практически всех статей расходов на добычу. Наиболее значительный рост ожидается в затратах на геологоразведочные работы - порядка 40%, затратах на сырье и материалы - около 30%, рост затрат на зарплаты и социальные нужды - около 15%.
"Одна из больших проблем, это импортное горное оборудование и техника, но тут нам помогает параллельный импорт. Сейчас компании активно устанавливают контакты в новых странах, благодаря которым выстраиваются до этого не существовавшие цепочки снабжения, благо государство в этом помогает", - отметил председатель Союза золотопромышленников.
В предыдущие годы запас прочности был выше. Ранее он формировался благодаря высокой внутренней рублевой цене на золото, которая в 2021 году в среднем составила около 4250 рублей за грамм. Сейчас, даже без учета дисконтов Банка России и коммерческих банков, рыночная цена на золото составляет всего около 3100 рублей, сказал Кашуба.
"Понятно, что при падении почти на треть рублевой выручки запас прочности отрасли растаял на глазах, особенно для россыпников, начавших свою сезонную работу уже в период сверхнизких рублевых цен. Подчас цена на покупку золота находится ниже себестоимости добычи у большинства компаний отрасли", - отметил Кашуба.