https://ria.ru/20220705/tseny-1800297911.html

Российские золотодобытчики пожаловались на высокие цены на материалы

Российские золотодобытчики пожаловались на высокие цены на материалы - РИА Новости, 05.07.2022

Российские золотодобытчики пожаловались на высокие цены на материалы

Цены на все материалы для золотодобывающей отрасли с начала года необоснованно выросли, только на селитру они увеличились в 3-5 раз в зависимости от региона,... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T10:49

2022-07-05T10:49

2022-07-05T10:50

россия

экономика

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Цены на все материалы для золотодобывающей отрасли с начала года необоснованно выросли, только на селитру они увеличились в 3-5 раз в зависимости от региона, заявил в интервью РИА Новости председатель Союза золотопромышленников Сергей Кашуба."Рост цен на селитру, являющуюся ключевым компонентом взрывчатки для отработки рудных месторождений, для разных регионов с начала этого года составил от 200% до 400%, и до сих пор эти цены не стабилизировались", - рассказал Кашуба.По его словам, ситуацию усугубляет увеличение практически всех статей расходов на добычу. Наиболее значительный рост ожидается в затратах на геологоразведочные работы - порядка 40%, затратах на сырье и материалы - около 30%, рост затрат на зарплаты и социальные нужды - около 15%."Одна из больших проблем, это импортное горное оборудование и техника, но тут нам помогает параллельный импорт. Сейчас компании активно устанавливают контакты в новых странах, благодаря которым выстраиваются до этого не существовавшие цепочки снабжения, благо государство в этом помогает", - отметил председатель Союза золотопромышленников.В предыдущие годы запас прочности был выше. Ранее он формировался благодаря высокой внутренней рублевой цене на золото, которая в 2021 году в среднем составила около 4250 рублей за грамм. Сейчас, даже без учета дисконтов Банка России и коммерческих банков, рыночная цена на золото составляет всего около 3100 рублей, сказал Кашуба."Понятно, что при падении почти на треть рублевой выручки запас прочности отрасли растаял на глазах, особенно для россыпников, начавших свою сезонную работу уже в период сверхнизких рублевых цен. Подчас цена на покупку золота находится ниже себестоимости добычи у большинства компаний отрасли", - отметил Кашуба.

https://ria.ru/20220705/zoloto-1800245968.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, центральный банк рф (цб рф)