https://ria.ru/20220705/tekhnologii-1800463338.html

"Сколково" поддерживает внедрение импортозамещающих ИТ-технологий

"Сколково" поддерживает внедрение импортозамещающих ИТ-технологий - РИА Новости, 05.07.2022

"Сколково" поддерживает внедрение импортозамещающих ИТ-технологий

Фонд "Сколково" продолжает прием заявок на получение грантовой поддержки для ускоренного внедрения отечественных ИТ-разработок в целях импортозамещения и... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T16:51

2022-07-05T16:51

2022-07-05T17:55

фонд "сколково"

экономика

екатеринбург

технологии

иннопром

сколково

сколково

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МОСКВА, 5 июля – РИА Новости. Фонд "Сколково" продолжает прием заявок на получение грантовой поддержки для ускоренного внедрения отечественных ИТ-разработок в целях импортозамещения и цифровой трансформации бизнеса, сообщает пресс-служба фонда.Детали программы поддержки, существенно расширенной в этом году, были представлены на сессии в рамках промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.Как отметил на сессии старший вице-президент по инновациям Фонда "Сколково" Кирилл Каем, в 2021 году и ранее задачи, которые ставились перед разработчиками, заключались в основном в донастройке и создании ПО для решения конкретных задач и не касались фундаментальных вопросов. Соответственно, компетенции разработчиков росли преимущественно в этом направлении.При этом, отмечалось на сессии, для заказчика внедрение нового ПО представляет значительный риск. О том, каким образом, подставляя финансовое плечо, можно помочь индустриальной компании нивелировать эти риски, рассказал председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов.По его словам, к настоящему времени профинансировано 24 решения на общую сумму 1,6 миллиарда рублей, в этом году выделено еще 2,4 миллиарда рублей на поддержку не менее 14 проектов. Меры поддержки предусмотрены федеральным проектом "Цифровые технологии" нацпрограммы "Цифровая экономика Российской Федерации". Средства в размере до 300 миллиона рублей выделяются по итогам конкурсного отбора, который проводит Фонд "Сколково".

https://ria.ru/20220513/importozameschenie-1788328933.html

https://ria.ru/20220407/podderzhka-1782345720.html

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сколково

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фонд "сколково", экономика, екатеринбург, технологии, иннопром, сколково, сколково