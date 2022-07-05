https://ria.ru/20220705/tekhnologii-1800463338.html
"Сколково" поддерживает внедрение импортозамещающих ИТ-технологий
"Сколково" поддерживает внедрение импортозамещающих ИТ-технологий - РИА Новости, 05.07.2022
"Сколково" поддерживает внедрение импортозамещающих ИТ-технологий
Фонд "Сколково" продолжает прием заявок на получение грантовой поддержки для ускоренного внедрения отечественных ИТ-разработок в целях импортозамещения и... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:51
2022-07-05T16:51
2022-07-05T17:55
фонд "сколково"
экономика
екатеринбург
технологии
иннопром
сколково
сколково
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МОСКВА, 5 июля – РИА Новости. Фонд "Сколково" продолжает прием заявок на получение грантовой поддержки для ускоренного внедрения отечественных ИТ-разработок в целях импортозамещения и цифровой трансформации бизнеса, сообщает пресс-служба фонда.Детали программы поддержки, существенно расширенной в этом году, были представлены на сессии в рамках промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.Как отметил на сессии старший вице-президент по инновациям Фонда "Сколково" Кирилл Каем, в 2021 году и ранее задачи, которые ставились перед разработчиками, заключались в основном в донастройке и создании ПО для решения конкретных задач и не касались фундаментальных вопросов. Соответственно, компетенции разработчиков росли преимущественно в этом направлении.При этом, отмечалось на сессии, для заказчика внедрение нового ПО представляет значительный риск. О том, каким образом, подставляя финансовое плечо, можно помочь индустриальной компании нивелировать эти риски, рассказал председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов.По его словам, к настоящему времени профинансировано 24 решения на общую сумму 1,6 миллиарда рублей, в этом году выделено еще 2,4 миллиарда рублей на поддержку не менее 14 проектов. Меры поддержки предусмотрены федеральным проектом "Цифровые технологии" нацпрограммы "Цифровая экономика Российской Федерации". Средства в размере до 300 миллиона рублей выделяются по итогам конкурсного отбора, который проводит Фонд "Сколково".
https://ria.ru/20220513/importozameschenie-1788328933.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд "сколково", экономика, екатеринбург, технологии, иннопром, сколково, сколково
МОСКВА, 5 июля – РИА Новости. Фонд "Сколково" продолжает прием заявок на получение грантовой поддержки для ускоренного внедрения отечественных ИТ-разработок в целях импортозамещения и цифровой трансформации бизнеса, сообщает пресс-служба фонда.
Детали программы поддержки, существенно расширенной в этом году, были представлены на сессии в рамках промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге
.
Как отметил на сессии старший вице-президент по инновациям Фонда "Сколково"
Кирилл Каем, в 2021 году и ранее задачи, которые ставились перед разработчиками, заключались в основном в донастройке и создании ПО для решения конкретных задач и не касались фундаментальных вопросов. Соответственно, компетенции разработчиков росли преимущественно в этом направлении.
"Сейчас эта проблема обострилась. Нам нужно изменить существующие меры поддержки и направить их на то, чтобы они во многом решали комплексные задачи, связанные с заменой ПО в целом", — привели в пресс-службе слова Каема.
При этом, отмечалось на сессии, для заказчика внедрение нового ПО представляет значительный риск. О том, каким образом, подставляя финансовое плечо, можно помочь индустриальной компании нивелировать эти риски, рассказал председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов.
"В свое время мы предложили Минцифре механизм финансирования не разработчика, а заказчика, который готов внедрить инновационное решение. Формируются предварительные договоренности о том, что заказчик готов внедрить разработку с определенным финансовым плечом, которое составляло в прошлом году 50%, а в этом году — 80% стоимости внедрения. В рамках этой программы заказчики получат реальную экономию. После того, как технология внедрена, мы рассчитываем, что она будет тиражироваться у других заказчиков и ее внедрение уже не будет субсидироваться государством", - пояснил Дроздов.
По его словам, к настоящему времени профинансировано 24 решения на общую сумму 1,6 миллиарда рублей, в этом году выделено еще 2,4 миллиарда рублей на поддержку не менее 14 проектов.
Меры поддержки предусмотрены федеральным проектом "Цифровые технологии" нацпрограммы "Цифровая экономика Российской Федерации". Средства в размере до 300 миллиона рублей выделяются по итогам конкурсного отбора
, который проводит Фонд "Сколково".