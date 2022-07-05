Рейтинг@Mail.ru
"Сколково" поддерживает внедрение импортозамещающих ИТ-технологий - РИА Новости, 05.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220705/tekhnologii-1800463338.html
"Сколково" поддерживает внедрение импортозамещающих ИТ-технологий
"Сколково" поддерживает внедрение импортозамещающих ИТ-технологий - РИА Новости, 05.07.2022
"Сколково" поддерживает внедрение импортозамещающих ИТ-технологий
Фонд "Сколково" продолжает прием заявок на получение грантовой поддержки для ускоренного внедрения отечественных ИТ-разработок в целях импортозамещения и... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:51
2022-07-05T17:55
фонд "сколково"
экономика
екатеринбург
технологии
иннопром
сколково
сколково
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150955/87/1509558763_0:8:3072:1735_1920x0_80_0_0_a27b338085d9c532e91c41a04662bcc7.jpg
МОСКВА, 5 июля – РИА Новости. Фонд "Сколково" продолжает прием заявок на получение грантовой поддержки для ускоренного внедрения отечественных ИТ-разработок в целях импортозамещения и цифровой трансформации бизнеса, сообщает пресс-служба фонда.Детали программы поддержки, существенно расширенной в этом году, были представлены на сессии в рамках промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.Как отметил на сессии старший вице-президент по инновациям Фонда "Сколково" Кирилл Каем, в 2021 году и ранее задачи, которые ставились перед разработчиками, заключались в основном в донастройке и создании ПО для решения конкретных задач и не касались фундаментальных вопросов. Соответственно, компетенции разработчиков росли преимущественно в этом направлении.При этом, отмечалось на сессии, для заказчика внедрение нового ПО представляет значительный риск. О том, каким образом, подставляя финансовое плечо, можно помочь индустриальной компании нивелировать эти риски, рассказал председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов.По его словам, к настоящему времени профинансировано 24 решения на общую сумму 1,6 миллиарда рублей, в этом году выделено еще 2,4 миллиарда рублей на поддержку не менее 14 проектов. Меры поддержки предусмотрены федеральным проектом "Цифровые технологии" нацпрограммы "Цифровая экономика Российской Федерации". Средства в размере до 300 миллиона рублей выделяются по итогам конкурсного отбора, который проводит Фонд "Сколково".
https://ria.ru/20220513/importozameschenie-1788328933.html
https://ria.ru/20220407/podderzhka-1782345720.html
екатеринбург
сколково
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150955/87/1509558763_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_0f34abe399c1aef5793cdfc453628437.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фонд "сколково", экономика, екатеринбург, технологии, иннопром, сколково, сколково
16:51 05.07.2022 (обновлено: 17:55 05.07.2022)
 

"Сколково" поддерживает внедрение импортозамещающих ИТ-технологий

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнновационный центр "Сколково"
Инновационный центр Сколково - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июля – РИА Новости. Фонд "Сколково" продолжает прием заявок на получение грантовой поддержки для ускоренного внедрения отечественных ИТ-разработок в целях импортозамещения и цифровой трансформации бизнеса, сообщает пресс-служба фонда.
Детали программы поддержки, существенно расширенной в этом году, были представлены на сессии в рамках промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.
Как отметил на сессии старший вице-президент по инновациям Фонда "Сколково" Кирилл Каем, в 2021 году и ранее задачи, которые ставились перед разработчиками, заключались в основном в донастройке и создании ПО для решения конкретных задач и не касались фундаментальных вопросов. Соответственно, компетенции разработчиков росли преимущественно в этом направлении.
"Сейчас эта проблема обострилась. Нам нужно изменить существующие меры поддержки и направить их на то, чтобы они во многом решали комплексные задачи, связанные с заменой ПО в целом", — привели в пресс-службе слова Каема.
Сколковский институт науки и технологий Сколтех - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 14:21Наука
У "Сколково" неплохие возможности для импортозамещения, считает Медведев
При этом, отмечалось на сессии, для заказчика внедрение нового ПО представляет значительный риск. О том, каким образом, подставляя финансовое плечо, можно помочь индустриальной компании нивелировать эти риски, рассказал председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов.
"В свое время мы предложили Минцифре механизм финансирования не разработчика, а заказчика, который готов внедрить инновационное решение. Формируются предварительные договоренности о том, что заказчик готов внедрить разработку с определенным финансовым плечом, которое составляло в прошлом году 50%, а в этом году — 80% стоимости внедрения. В рамках этой программы заказчики получат реальную экономию. После того, как технология внедрена, мы рассчитываем, что она будет тиражироваться у других заказчиков и ее внедрение уже не будет субсидироваться государством", - пояснил Дроздов.
По его словам, к настоящему времени профинансировано 24 решения на общую сумму 1,6 миллиарда рублей, в этом году выделено еще 2,4 миллиарда рублей на поддержку не менее 14 проектов.
Меры поддержки предусмотрены федеральным проектом "Цифровые технологии" нацпрограммы "Цифровая экономика Российской Федерации". Средства в размере до 300 миллиона рублей выделяются по итогам конкурсного отбора, который проводит Фонд "Сколково".
В здании Гиперкуб на территории инновационного центра Сколково в Московской области - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 16:48
Фонд "Сколково" запустил центр поддержки Цифрового суверенитета
 
Фонд "Сколково"ЭкономикаЕкатеринбургТехнологииИннопромСколковоСколково
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала